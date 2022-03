El suizo Bruno Kammerer busca otra casa por el Morrazo

Bruno Kammerer, ese suizo socialista, taurófilo y existencialista –tan vinculado a Galicia como que hace 45 años que tiene casa alquilada en Fenteiras, ahí por Hío–, está pasando un mal trago porque sus caseros la precisan para su hijo y quieren rescindir su relación de tantos años. Kammerer, que fue concejal en Zurich, se dedica al diseño y tiene una historia tan rica desde su infancia que ya le hemos publicado sus memorias, lleva cada uno de esos años pasando meses en Hío, donde como experto viticultor plantó su propio vino, y ha pedido a Rosario y Elisardo, sus caseros y como su familia gallega, que le alarguen un poco el plazo para que tenga tiempo de viajar desde Suiza y buscar una casa sustitutoria de alquiler por la zona. Yo creo y espero que la encontrará fácilmente y mejor, aunque ya no será ese espacio que tanto ha amado y desde el cual ha cruzado la ría para venir a Vigo tantas veces, o a participar como jurado de las más importantes catas de vinos gallegos. Kammerer tuvo una vida diferente al común desde niño, cuando en la casa suiza de su padre, fundador del Partido Comunista en ese país, no solo se alojó Lenin y a su mujer, Nadezhda Krúpskaya, sino que dio cobijo a muchos españoles exiliados de nuestra guerra civil. Pero eso no sería más que el comienzo de una vida digna de novela, como su etapa con el torero Paco Camino. Y Galicia fue siempre su segunda patria. Le queremos seguir viendo por aquí.

Los Magaz, qué soles ellos Contentos están Jesús y José Magaz, del restaurante vigués Soriano, porque este año les han concedido uno de los 97 soles Repsol en la gala celebrada en el Teatro Reina Victoria de San Sebastián. ¡Cuántos gozos culinarios hemos vivido muchos en este espacio del buen comer sito en Bembrive al que han entregado su sol junto a otros tres restaurantes gallegos: el Landua de A Coruña, y el Ceibe y Sábrego de Ourense! Nunca me olvido de sus jornadas de cuchara y cazuela, por ejemplo de sus lentejas con pichón, fabes con cocochas, callos, rabo de buey, potaje de garbanzos... Y los castillos de Luis en Tui Tui es ciudad episcopal, tiene el Convento de las Encerradas, la Capilla de San Telmo, la Iglesia de Santo Domingo... Como tiene personajes singulares allí nacidos, y entre ellos vamos a tener que añadir a Luis Arias Rodríguez, del que me habló Eva González. Y es que Luis es el actual campeón nacional de lº foro Exin Castillos, desde que su reproducción a escala del Partenón de Atenas le hizo merecedor de esta distinción. Comerciante en las galería de Tui, donde vende juegos y enseña robótica, suya es también la reproducción de la fachada norte de la catedral de Tui, con 4.800 piezas. ¡Qué arte y qué paciencia!