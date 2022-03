Redondela espanta “los males” de la Sanidad prendiendo fuego al Meco

“Arde, Meco, arde!”. Es la frase que volvió a resonar un Martes de Entroido frente al Concello de Redondela. Tras dos años sin poder celebrarla debido a la pandemia del COVID, la villa de los viaductos recuperó ayer su tradicional “Queima do Meco”, una de las citas más emblemáticas del Entroido redondelano y que, en esta ocasión, quiso espantar “los males” que asfixian a la Sanidad gallega.

Si bien el mal tiempo provocó que la celebración no contará con la afluencia de público habitual que suele congregarse en la Praza do Concello para ver el espectáculo, la lluvia no impidió que los redondelanos vieran arder de nuevo al Meco, que este año fue representado con una figura del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sentado sobre un teléfono en alusión a la consulta telefónica y con una figura vestida con la indumentaria de los profesionales sanitarios.

La animación de la jornada corrió a cargo de Festicultores, que previamente recorrieron las calles del centro de la localidad animando al público asistente. Asimismo, antes de la “Queima do Meco”, también se celebró el tradicional concurso de disfraces individual y colectivo.

El broche al Entroido redondelano lo pondrá el Enterro do Berete el próximo sábado, día 5 de marzo, que tendrá lugar en Chapela junto al desfile de comparsas.