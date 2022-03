Así es la “odisea” de alquilar vivienda en Vigo: fianza, seguro de impago, precios disparados...

Encontrar una vivienda en alquiler en Vigo que se adapte a nuestras necesidades es una tarea complicada. En ocasiones, una carrera de fondo en la que competimos con otros ciudadanos en la misma tesitura, pero la meta no es el final. Y es que, una vez localizada, empieza otra batalla: cumplir los requisitos que se exigen –nómina que supere el doble de lo que tendremos que abonar al mes por el arrendamiento o un avalista– y hacer frente al pago de fianza –de entre uno y tres meses–, la primera mensualidad y, en ocasiones, el seguro de impago del alquiler –en algunos casos, se carga al inquilino la totalidad o parte–. Son requisitos que encrudecen todavía más el proceso de búsqueda de un techo en la ciudad olívica, en la que los precios continúan disparándose.

En total, si el piso cuesta 500 euros, la cantidad inicial que se debe desembolsar para empezar a vivir en él puede ascender a unos 1.500 euros en caso de que se soliciten dos meses de fianza –y otros 500 euros por la primera mensualidad– y no el seguro de impago del alquiler –según las inmobiliarias consultadas por FARO, puede ascender a más de la mitad del importe de un mes, aunque la cifra varía en función de la aseguradora y las condiciones–. Es una cantidad que roza el salario medio en Vigo –no el más habitual–, que, en base a la información facilitada por la Agencia Tributaria, es de 1.573 euros; y supera con creces el ingreso medio de una persona autónoma, 1.128 euros, a la que no le alcanza lo que gana limpio en un mes para cubrir el gasto inicial.

“El propietario siempre pide un justificante de ingresos del inquilino para comprobar su capacidad de pago, ya sea nómina o pensión. Y, en los últimos años, un amplio porcentaje solicita también como garantía un seguro de impago de la renta o aval”, indica el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi), Benito Iglesias, antes de concretar que la contratación de seguros de impago “creció en los últimos años un 35%”. “El 50% de los contratos de alquiler en las grandes ciudades de Galicia llevan un seguro de impago, que incluye adelanto de rentas en caso de impago, gastos de cerradura y cerrajero en caso de desahucio, gastos de limpieza de la vivienda en caso de desahucio o defensa de responsabilidad penal”, apostilla.

Desde la Inmobiliaria Cardicasa, detallan que lo más normal es que los propietarios demanden un mes de fianza, que es “obligatorio por ley” en el caso de los pisos, así como las últimas nóminas, información que se envía al seguro para que considere si dar luz verde o no. “Prácticamente todos los pisos que tenemos trabajan con el seguro de impago del alquiler. Lo pide el propietario, se paga anualmente. Nosotros lo recomendamos y creemos que lo ideal es que abone la mitad el inquilino y la otra mitad, el dueño”, apuntan, a la vez que señalan que, normalmente, se solicita que el salario de la persona o personas que van a entrar a vivir –sumados sus sueldos– sea de “algo más del doble” de lo que se pagará por el alquiler. “Se suele pedir que la persona tenga trabajo. Si no, se solicita un avalista, que debe ser un familiar directo. No te valen las ayudas públicas, el seguro no las acepta”, añaden.

Radiografía similar trazan desde Habitaculum Inmobiliaria. “Se suele pedir entre uno y tres meses de fianza y la mayoría de los propietarios tienen seguro de impago del alquiler. Normalmente, se piden dos fianzas, suponemos que por miedo a que dejen el piso en mal estado; en algún caso, puede que se soliciten tres meses, pero no es habitual”, comentan antes de destacar que, cuando se trata de gente muy joven, es común que se pida un avalista, “que debe aportar contrato de trabajo y nóminas”. “Si el trabajo es temporal, depende de la compañía y las condiciones. Es común que, en esos casos, se solicite la vida laboral”, amplían.

En VigoHome Inmobiliaria, aseguran que “más de la mitad” de los propietarios con los que trabajan piden el seguro de impago. “Lo paga el inquilino a no ser que lleguen a un acuerdo para que sea a medias”, indican, a la vez que anotan que, como comentan sus compañeros de gremio, para ser aceptado en una vivienda, se exige que el salario sea “algo más del doble” de la mensualidad. “El aval bancario ya no se pide, no es legal; sí la figura del avalista. Cuando hay seguro de impago, normalmente, se pide un mes de fianza, si no, dos o tres. Y ya lo contrata casi todo el mundo, está funcionando muy bien: cubre destrozos o impagos de alquiler y suministros, por ejemplo”, concluye.

Previsión de “tensiones”

No deja de subir el precio medio de la vivienda en alquiler en Vigo, que está en su momento más elevado: a 9,20 euros el metro cuadrado. Es el dato que ofrecen Fegein y Asemi. Su presidente, Benito Iglesias, explica que el “brutal incremento del IPC en un 7,4% deriva en un encarecimiento de los alquileres”. “Se prevén tensiones en los precios en los próximos meses debido al incremento de costes de energías, carburantes y un IPC inasumible ya para muchas familias al no equipararse con sus ingresos reales”, añade.

La oferta de vivienda en el circuito de comercialización en arrendamiento en el municipio de Vigo se mantiene estable, con unas 750 viviendas. “Muchas de ellas, con elevados precios, siguen sin poder alquilarse al superar las posibilidades reales económicas de quienes necesitan una vivienda en alquiler. Por menos de 350 euros, no hay ninguna vivienda en arrendamiento en Vigo; en el tramo de menos de 450 euros, únicamente, hay unas 60: la mayoría son estudios de una habitación y de menos de 40 metros cuadrados”, resume Benito Iglesias.