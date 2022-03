El pronóstico meteorológico amenazaba lluvia, pero las ganas de salir a desfilar pudieron con las precipitaciones que ayer, durante toda la tarde, cayeron sobre Salceda de Caselas. Ni A Feira ni Castro Barreiro querían suspender su tradicional enfrentamiento, sobre todo tras haber cancelado la edición de 2021 por la pandemia, por lo que, tras un receso de dos horas previamente anunciado por ambos barrios, las comitivas hicieron su entrada en la Plaza del Concello pasadas las 19 horas. Primero lo hizo A Feira, con una temática inspirada en Julio Verne, y luego Castro Barreiro, que trajo a Salceda los personajes de Pokémon.

Los dos barrios eligieron universos paralelos, pero completamente opuestos, para volver a batirse en duelo. Los de A Feira entraron en las calles del centro urbano como un perfecto engranaje inspirado en el mundo literario creado por el escritor francés Julio Verne. Sus célebres obras La vuelta al mundo en 80 días o Veinte mil leguas de viaje submarino podían intuirse entre los integrantes y decorados de la comparsa, coronada por una carroza que reinterpretaba al submarino más famoso de la novela de ficción.

Tras el estilo steampunk de A Feira, y con la única luz que emitían las comparsas, entraron en la Plaza del Concello los personajes de Pokémon, a los que dieron vida los vecinos y vecinas de Castro Barreiro. Ash Ketchum, el Team Rocket, Pikachu, Charmander o Bulbasur llenaron de color las calles de Salceda, con una carroza en la que los principales Pokémon eran los protagonistas.

“Estas son las guerras que nos gustan”, se escuchaba entre el numeroso público que desafió a la lluvia. “Feiriña, o voso si que é unha pandemia local, tódolos anos facer o ridículo no Carnaval”, se mofaban los de Barreiro, mientras que los de A Feira respondían: “Castriño, a vosa situación é coma a vivida no Benidorm Fest, nin co xurado do voso lado nos podedes parar os pés”. Burlas de una rivalidad que se remonta a 1888 y cuya única tregua motivó la pandemia.