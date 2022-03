“Ser uno de los 111 jóvenes con más talento de España será clave en mi vida”

Javier Guerra Vence (Vigo, 21 de julio del 2000) es uno de los 111 jóvenes más brillantes de España. El vigués, hijo del senador del PP Javier Guerra, ha sido seleccionado para formar parte de “The Nova 111 Student List”, una lista elaborada por Nova Talent –una red global que conecta a personas de alto potencial–, que reconoce la cualificación, el talento y la capacidad de los futuros profesionales de los 11 sectores más importantes de la economía. El objetivo de esta iniciativa es identificarlos y acelerar sus carreras. Actualmente, cursa un máster que da continuidad a su formación en Ingeniería Aeroespacial. Lo completa en el Imperial College London -donde estudió la carrera-, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Atiende a FARO en una pausa de su estancia en Vigo, donde pasará un tiempo antes de volver a la capital británica. Reconoce que jugar al fútbol es su forma de “escapar del estrés” y asegura que, en la urbe olívica, se traslada “a la niñez”.

–¿Qué supone ser parte de esta lista de Nova Talent?

–Será clave en mi vida. Me aportará mucho tanto en lo personal como en lo profesional. Permite conectar a los seleccionados con grandes profesionales de los sectores: es fundamental conocer personas para impulsar la carrera. Me han incluido en un programa acelerador y me ofrecen un mentor para preguntarle dudas y orientarme. También puedo acceder a cursos de forma gratuita en la plataforma de Nova Talent.

–¿Cómo fue el proceso para lograr ser seleccionado?

–Me presenté a la convocatoria y me seleccionaron entre más de 1.600 participantes. Para decidirse, el jurado te llama para hacerte preguntas durante unos 45 minutos, además de valorar tu trayectoria –en la presentación de la solicitud, los aspirantes dejan registrada su dirección del perfil de LinkedIn–.

–¿A qué se quiere dedicar cuando finalice sus estudios?

–A la consultoría de negocios. Me gusta poder generar mejoras en las empresas.

–Cambia de área con respecto a su formación.

–En el Imperial College, he formado parte de la sociedad estudiantil de consultoría estratégica de negocios, de la que he llegado a ser vicepresidente. Y ya he tenido contacto con empresas del sector: trabajé un verano en un fondo de inversión y la experiencia hizo que me cuestionara el cambio de ingeniería a las finanzas o la consultoría; el año pasado, también en Madrid, estuve en la empresa de consultoría Boston Consulting Group, donde generé el plan de estrategia para una compañía energética muy importante.

–¿Ya ha recibido alguna oferta de trabajo en ese sector?

–Sí. En septiembre, empezaré a trabajar en la consultora Oliver Wyman, en sus oficinas de Londres. Me considero muy afortunado por poder comenzar en lo que me gusta. Para lograr el puesto, pasé un proceso muy competitivo: a menos del 1% de aspirantes les dan la posibilidad. Además, es una empresa que creció incluso en época de pandemia.

–¿Le gustaría dedicarse a la política, como su padre?

–La política nunca me ha atraído, aunque admiro mucho a la gente con vocación política, como mi padre, que tiene ganas de marcar la diferencia y aportar a la sociedad.

–¿Comparte orientación política con su padre?

–Creo en un libre mercado con poco control gubernamental, pero que sea responsable con la ciudadanía y respete la provisión eficiente de los servicios básicos, como la educación y la sanidad.

–¿Proyecta su vida en Londres o piensa en regresar a España?

–Me atrae Londres para los primeros años de mi vida porque no hay mejor sitio para formarme y crecer como profesional, pero me gustaría mucho regresar a Vigo o Madrid. La calidad de vida en España es muy superior y mi tierra siempre me ha gustado. Además, estar con mi familia en Vigo es lo que de verdad me hace feliz.

–¿Ve que Vigo ha cambiado mucho desde que se mudó a Londres?

–La veo cambiada: más dinámica y más abierta al mundo, con un aire más moderno.