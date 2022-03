Vicente Rodríguez Abeijón comezou os seus estudos musicais na Academia de Música da Banda Municipal de Vilagarcía de Arousa; segue logo o solfexo de forma privada co músico profesional Xerónimo Gargallo. Instalado en Vigo, termina Linguaxe musical no Conservatorio da cidade olívica, que simultanea cos estudos de Guitarra clásica, Canto e Harmonía.

Os tres primeiros anos da década dos setenta pásaos nas Illas Británicas, no Ampleforth College de Yorkshire onde traballa como ensinante e colabora co coro xuvenil do Centro. De volta a Vigo, dirixe a Coral do Centro Cultural de Teis durante quince anos. Tamén pon en marcha a Coral de Candeán, o Coro Municipal de Gondomar e o Coro “Máximo Gorki”; levou adiante o Coro de Pensionistas “Pi i Margall”, onde tratou de conxugar o canto coa terapia musical; dirixe a Coral Polifónica “Helios” de Bembrive durante case 45 anos.

Incansable traballador da cultura, pretendeu sempre facer o día a día máis levadeiro inserindo a música na partitura da nosa existencia. Representa a dignidade do ser, o saber estar en calquera escenario, sobre todo no da vida: con sumo respecto, exquisita educación e fonda xenerosidade.

Grazas, Vicente.

*Asociación de Corais Polifónicas de Vigo