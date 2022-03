“Celita”, celtista, cofrade del Cristo y escaparatista Premium

¿Se habrá maqueado, vestido, travestido en este Carnaval? ¿Irá hoy a la quema do meco o mañana a las exequias? Por su profunda vinculación con todo lo vigués y por su buen humor, todo es posible. Hablo de Alberto Cela Martínez, Celita para su viejo amigo Manuel Manquiña, y también Piño y Leroy entre sus íntimos. Juraría que era él una de las mascaritas que vimos uno de estos días, y en esas recordé la excelente minibiografía que le hizo Daniel Bravo, profe de Historia. Y es que a Cela lo conocemos como un as del escaparatismo, pero no sabemos cosas que destapa Brav,o como que en los años noventa le llegó una oferta “irrechazable” de la hoy mayor empresa textil internacional gallega: ocuparse de la decoración de los escaparates de las tiendas de Barcelona, París, Milán y New York. Cuenta Bravo que “no se lo pensó mucho”: ¡La rechazó! ¿El motivo?: tenía que trasladarse con su familia a Barcelona, demasiado lejos de su Vigo y de su “Celtiña”. Y es que este vigués militante iluminó los mejores escaparates de la ciudad (fue premio nacional) y brilló en aquellos de los años 80 de la moda . No solo gran celtista, sino cofrade del Cristo de la Victoria. Nacido en el Vigo de los años 50, el segundo de los cinco hijos de Manolo y Marujita, se educó con los Salesianos vigueses. Como suele decir de sí mismo: “vigués, educado y salesiano”. En el verano de 1977 matrimonió con la moañesa Ana Pena Budiño, y fruto del mismo serían sus tres hijos: Carolina, Pablo y Berto. Este sí que es un vigués distinguido.

La sincronía de Sellés y Ana ¡Pardiez, el conocido y querido Gonzalo Sellés en el Museo del Mar con Ana Pérez Ventura en su exposición Sincronía, tempo e xesto! No tengo el placer de conocer personalmente a Ana, pero a Gonzalo Sellés sí, al menos desde los años 80, en que ya se movía por todas partes con esa actitud suya de prudente, amigable e y atento observador de medidas palabras. Ferrolano con Vigo como residencia, habrá que ir al Museo del Mar a ver qué nos sugiere esta vez este artista (y Ana, por supuesto), a quien no estoy seguro si vi como galerista en algún momento pero sí que escribí de él como gestor cultural, comisario de exposiciones varias, profesor, presidente de una asociación de artistas vigueses y, por supuesto, como protagonista de su propia obra. Adiós, Carnaval, adiós Y que el Carnaval se acaba y, si hoy tenéis la quema del Meco y la actuación de las estelares Broken Peach, en Policarpo Sanz, mañana podréis mostrar vuestro duelo por su despedida en la comitiva fúnebre que desde las seis y media desfilará desde Policarpo Sanz por Príncipe para proceder después a su sepelio. Amén, Carnaval.