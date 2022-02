“Cuando interpreto consigo hacer olvidar al público que soy Bustamante y eso me gusta”

Música, teatro, efectos especiales y cambios locos de escenografía y vestuario, magia... Y Bustamante. Estos son los ingredientes del perfecto cóctel llamado “Ghost, el musical”, que se representará entre el 3 y el 6 de marzo en el Auditorio Mar de Vigo. Se trata de la primera experiencia del cantante cántabro sobre las tablas de un teatro, oportunidad que le llegó “en un momento ideal”. “Fue como una bombilla que se me encendió cuando leí el proyecto”, reconoce el artista, que interpreta el papel protagonista de ‘Sam’, encarnado en la gran pantalla por el inolvidable Patrick Swayze.

–Es su primera experiencia en el teatro, qué le hizo decantarse por este musical; qué le cautivó de él en diferencia de otros proyectos que se le hubiesen presentado anteriormente.

–Sí se me habían propuesto otros proyectos pero este me llegó en el momento ideal. Es la historia favorita de mis padres, de pequeño tenía varios perros y le llamábamos como los de la película, a una Molly a otro Oda... La banda sonora dl vídeo de mi primera comunión era la de Ghost. Es una historia tan icónica que para mí ha sido un privilegio. He tenido dificultades porque era la primera vez que interpretaba pero la experiencia está siendo muy buena; es mágico. Tenemos lleno todos los días y el público está muy satisfecho.

–Actúa en una obra cuyo argumento es muy conocido y cuenta con una legión de fans que tiene muy preconcebida la película, la historia... Ha sido más difícil todavía por este motivo?

–Puede ser; pero Ghost, el musical es una adaptación muy fiel a la historia; resume y condensa muy bien la película. Y todo con la espontaneidad del directo, que es importante. Los efectos especiales, la magia... Realmente es una superproducción que se ha adaptado muy fielmente.

–Muchos actores definen el teatro como la forma más pura de interpretación; tiene un alto estima en el mundo artístico o interpretativo. ¿Qué le falta al musical para llegar a este estatus? ¿Porqué en el mundo de la música no logró este calado?

–Pienso que por desconocimiento. Los actores de musicales me parecen los más completos: cantan, bailan, interpretan... Es el espectáculo 10, el show completo.

–¿Siempre ha sido fan de los musicales?

–Sí, soy un gran consumidor de musicales; para mí es el plan perfecto, siempre me ha parecido un plazo, disfrutar de un musical y luego ir de cena o a tomar algo con los amigos por la noche... Siempre tuve ahí la oportunidad pero con Ghost se me encendió la bombilla.

– ¿Ve esta oportunidad como un recurso de futuro o fue más bien una primera toma de contacto, por tocar otros palos además de la canción?

–La verdad es que siempre he sido muy valiente de cara a los nuevos retos, pero con respeto. La experiencia está siendo muy dulce pero al principio fue dura porque siempre lo tachan de intrusismo pero al ver luego mi compromiso las cosas cambiaron.

–Qué diferencias o qué similitudes aprecia entre el David sobre el escenario en un concierto y el David que espera a que se baje el telón.

–Son dos totalmente diferentes. Mi historia como cantante es una y en el teatro soy otra persona distinta. Cuando soy “Sam” consigo hacer olvidar al público que soy Bustamante y eso me gusta.

–¿Qué le diría a todo aquel público que discrepa de los musicales, porqué es Ghost tan especial?

– Van a poder ver una historia increíble, con artistas brutales, totalmente reconocible. Hay lucha, pasión... Que no se dejen llevar por el nombre, dentro de la historia hay una risa brutal, es divertidísima, el show total. Estoy realmente orgulloso de él.