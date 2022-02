Vigo capitanea el reggae gallego

Alrededor del año 2015, el músico rosaleiro Javier Vicalo decidió lanzarse a la creación de un estudio de grabación centrado en el reggae en la ciudad de Vigo: “Había una necesidad en la escena de la música jamaicana y tomé la decisión de crearlo”, explica Vicalo. Esos fueron los primeros pasos de The Dub Yard, que si bien es el único estudio de grabación focalizado en la música reggae de Galicia, tras siete años en activo, también se ha convertido en referencia de la escena.

Transformar su casa

Los comienzos fueron humildes. En cosa de un año, Vicalo arriesgó por el proyecto en el que creía y pidió un crédito para transformar la planta baja de su casa, ubicada en el barrio de A Pastora, en un “modesto” estudio. “Javi sempre foi humilde falando do seu traballo e tamén do estudio. Pero o que eu tiña na cabeza como estudio amateur cando entrei por primeira vez non se parecía nada a aquilo. O espazo e o seu traballo xa apuntaban a outro nivel”, explica High Paw, cantante viguesa y voz de referencia de la música jamaica en Galicia, que conoció a Javier en las jam sessions del ya desaparecido Xancarajazz.

Durante los primeros tres o cuatro años, The Dub Yard fue más bien un laboratorio de experimentación. Aunque Vicalo era músico desde los dieciocho años, en el mundo de la producción todavía estaba arrancando: “En su momento empecé el ciclo de Imagen y Sonido, pero no duré ni tres meses. Me di cuenta de que podía aprender mucho más por mi cuenta acudiendo a otros tipos de fuentes”.

Y así fue. Cumplió aquella premisa y se pasó aquellos años encerrado en el estudio durante ocho horas al día: “Estudiaba, tocaba, grababa... Fue una época en la que intenté buscar mi método de trabajo. Aprender a cómo llegar a lo que realmente busco”, argumenta. Vicalo reconoce que no hubo un gran punto de inflexión en su carrera como productor hasta llegar al nivel de profesionalización que hoy atesora. Fue un camino de experimentación y trabajo: “Esto fluye poco a poco. De manera natural. Vas grabando cosas propias y de las primeras personas que confían en ti. Ahora ya puedo decir que estoy cómodo trabajando”.

Grabaciones

“The Dub Yard consegue que dende unha visión alternativa –dende a autoxestión– saian resultados moi profesionais”, comenta Kino L-Cobra, productor y músico de la veterana banda viguesa Transilvanians. Kino ahonda en la importancia de la filosofía de los músicos que giran en torno al estudio: “Para min é como estar na casa. Pero é que Javi sabe e é quen de apadtarse ás necesidades das bandas e tamén aos seus orzamentos. Ninguén se queda fóra e iso é admirable, nada que ver con outros estudios”. Fue precisamente este productor la persona que consiguió que en The Dub Yard se grabase uno de sus trabajos más relevantes: Almighty Ska. Este disco fue un hito en la historia del estudio. Su compositor, Roy Ellis, familia del legendario Alton Ellis, es un peso pesado en la música jamaicana a nivel mundial. En los sesenta, con su banda The Pyramids, grabó uno de los discos más vendidos en la historia del reggae titulado Skinhead Moonstomp: nada menos que siete millones de copias vendidas.

Pero no hace falta poner el foco fuera de la frontera para constatar lo prolífico que es el estudio. Allí se creo la que probablemente sea la banda más grande de reggaes de Galicia, los Elephants Yard. Pensada en un principio como pequeña banda de estudio, con el paso de los años ya son más de diez los integrantes que giran y graban entre las cuatro paredes del estudio de Vicalo. Uno de sus últimos trabajos es Novas herbas.

Otros ritmos

Así las cosas y con el paso de los años, Javier ha abierto el espectro de su estudio, que ahora comparte con su nuevo socio Pedro González. “Aunque nuestra seña de identidad sigue siendo la música de origen jamaicano, el estudio está abierto a estilos como le punk, el garaje o la música negra”, concreta. De hecho, por su casa han pasado músicos vigueses de primer nivel como Óscar Avendaño o The Soul Jacket, entre otros.

Escusalla, aldea creativa

Con la llegada de la pandemia, Vicalo decidió irse a vivir a Escusalla, una pequeña aldea que llevaba una década deshabitada de Pontedeva, en la comarca de A Cañiza. Y para allí también ha querido llevarse su creatividad. “Ahora mismo, estamos en pleno traslado. Pero nos hemos mudado al medio del bosque, sin vecinos, un sitio ideal para crear”, explica Vicalo. Allí, pretende revolucionar el concepto de su estudio, aunque mantendrá su “delegación” en Vigo. “Estoy preparando un espacio de cien metros cuadrados para poder hacer grabaciones en directo de bandas enteras. Producción a gran escala podríamos decir”, explica.

Población en el rural

El hecho de estar en el campo, añade, hace que los músico se dejen las prisas en casa. “En la ciudad todo el mundo va apurado siempre. Pero aquí se van a poder quedar a dormir y tomarse las grabaciones con calma”, argumenta. Tanto es así, que ha planteado su casa como una “aldea creativa” donde poder hacer residencias artísticas, cursos... Y un espacio como una suerte de albergue con espacio para cocinar y dormir. Aunque todavía están trabajando en ello, las ganas de arrancar el proyecto desbordan en su relato. Además de poner su grano de arena en la creación de cultura, este colectivo contribuye a fijar población en el rural, todo un logro en los tiempos que corren para esa otra Galicia.