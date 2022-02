“Un título de FP y uno universitario son perfectamente complementarios”

Lo que empezó como un hobby tras la crisis del 2008 se ha convertido para Carmen Campos en una expectativa de futuro, una “alternativa” de la que podrá tirar siempre que quisiera. “Sales directamente con una profesión aprendida. Te faltará el día a día en la empresa, pero eso es algo que se va cogiendo dentro”, explica Campos, ganadora junto a otros trece gallegos de los Premios Nacionales de Formación Profesional.

–Es una galardón que le llega a los tres años de terminar el ciclo, ¿lo esperaba?

–Para nada, no lo esperaba. Era muy trabajadora y tenía muy buenas calificaciones pero aquí compiten los centros de toda España con un gran bagaje en mi familia, que es Patronaxe e Moda y ha sido sin duda una sorpresa.

–¿Por qué se decantó por esa familia profesional?

–Siempre me gustó coser, reutilizar prendas... y con la crisis de 2008 me quedé en paro así que me animé a cursar el ciclo, ya que al ser reciente no pude estudiarlo con anterioridad. No lo buscaba en principio como una salida laboral, sino porque me gustaba, para reciclarme y seguir aprendiendo. .

–Como una alternativa por si no volvía a su trabajo.

–Sí, yo siempre me dediqué a la automoción, luego estuve en un supermercado, una panadería... Quería cambiar, hacer algo diferente, que me gustase de verdad. Y vi la oportunidad en Patronaxe.

–A día de hoy la FP está en eclosión, pero hubo una época que estaba asociada al mal estudiante.

–Es verdad, si no valías para la Universidad, hacías el ciclo. Creo que todo vino por el aumento del fracaso escolar, muchos estudiantes abandonaban la educación o quedaban fuera de este recorrido educativo. Aquí, en la Formación Profesional, con todas las ramas que hay es imposible no encontrar una que te guste. Está muy bien fomentarla porque es una formación gratuita y rápida, en dos años tienes tu título. Y todo esto sin desmerecer a la Universidad; es más, pienso que ambas titulaciones pueden ser perfectamente complementarias.

–Terminado ya su ciclo, qué expectativas le ha generado.

–Realmente lo hice por mí, por mi afición a la moda. Lo veo como una profesión aprendida. Emprender es muy complicado a día de hoy, puedes tener una formación muy buena y ser una gran profesional pero gestionar una empresa es otro mundo. Ahora, con esta titulación sé que pase lo que pase en un futuro tengo esta vía, para mí es una tranquilidad.

–¿Se vería en un futuro dedicada al sector?

–El sector textil a nivel industrial no me convence. A día de hoy está más en auge la sostenibilidad, particulares que se dedican a arreglos de ropa, transformación de prendas... es algo que me interesaría mucho más.

–¿De la formación profesional se sale ya con un conocimiento como para iniciarse en el mercado laboral?

–Logras encajar bastante bien, pero no podemos saber todos de todo. Abogan mucho por la formación y las prácticas pero hay nociones que solo logras con el día a día en el trabajo.

–Habrá también ramas y familias que necesitan de una mayor formación practica que otras.

–Sí, y también depende mucho del alumno. Puede ser que solo le interese tener el título pero que no tenga ni idea de cómo empezar a manejarse en una empresa. En mi caso, me vi muy solvente con el patronaje pero en las empresas no siempre haces la labor más adecuada. En mis prácticas de empresa, había un departamento de patronaje pero yo a veces tenía que doblar camisetas.

–Quizás el próximo reto de la FP pase por un mayor control de las empresas

–Sería buena una selección más concreta de las empresas.