La viguesa que recogió su título universitario 60 años después

Joaquina Mur Salvador entró en la Escuela de Comercio siendo apenas una adolescente. Allí conoció al que acabaría por convertirse en su marido, Luis Lorenzo, y con el que regentó durante muchos años la histórica Papelería Comercial en la calle Príncipe. Atesora muy buenos recuerdos de su época estudiantil, pero esperó más de 60 años para recoger un título de perito mercantil del que se siente “muy orgullosa”: "No lo voy a enmarcar, no quiero ser presumida".

“No sé lo que pasó, fue pasando el tiempo y no lo tenía. Mi hija Gloria acabó Bellas Artes y, como a ella le dieron su título, pues fuimos a buscar el mío a la Escuela de Comercio. Me lo dieron en diciembre y me hace mucha ilusión porque allí conocí a mi marido y es una historia muy bonita”, celebra Joaquina, que en junio cumplirá 86 años.

A pesar de ello, se niega a colgar el diploma en alguna de las paredes del hogar familiar. “Enmarqué el de mi hija, que quedó precioso, pero el mío no. Lo tengo en una carpeta guardado para mí. No quiero ser una presumida. Eso es cosita mía. No soy de esa manera, prefiero ensalzar a los demás”, sostiene convencida.

Joaquina recuerda el nombre de sus profesores –”Me acuerdo de Morás y de Sánchez, que daba Química y Física”– y asegura que la clases eran “duras”. “Para mí la asignatura más difícil era Contabilidad, era la que más que costaba. El resto, Inglés, Francés, Geografía y Derecho, se me daban bien”, relata.

“Fueron unos años preciosos. Empecé muy joven, con 13 años creo, y me acuerdo del día en que estaba hablando con una amiga y en aquel momento mi marido bajaba por la cuesta de la escuela. Iba con su cartera de piel y era muy campechano. Y yo me reí de él. Pero al pasar a mi lado me guiñó un ojo. Me lo dijo mi amiga porque yo no lo vi”, cuenta entre risas.

Se hicieron novios y se casaron poco después, en el 59. Tras fallecer el padre de su marido, que tenía 15 años cuando comenzó a trabajar en la papelería en 1917, Joaquina se incorporó al negocio familiar. “Como me quería mucho mucho, me quería ver allí. Primero estuve acompañándolo y después de fallecer él seguí yo unos años. Era una persona íntegra, buenísima y estábamos muy enamorados. Y tuvimos cuatro hijos maravillosos”, subraya.

Tras un siglo en el número 24 de Príncipe, el negocio familiar tuvo que cerrar sus puertas obligado por el estado ruinoso del edifico y el fin de los arrendamientos antiguos. “Lloré mucho porque aquello era parte de mi vida”, reconoce Joaquina.

Otro de sus capítulos, pero de los más felices, es el que transcurrió en la Escuela de Comercio de Torrecedeira y que siempre atestiguará, aunque sea dentro de un cajón, su flamante diploma.