La comunidad de cristianos ortodoxos de Vigo, en colaboración con las delegaciones católicas de Migrantes y Ecumenismo participarán mañana, sábado, en una vigilia de oración por la paz en Ucrania.

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el antiguo templo parroquial de Santo Tomé de Freixeiro, al que acude la comunidad ortodoxa, formada mayoritariamente por personas de origen ucraniano, para asistir al culto de manera periódica.

Además de la comunidad ortodoxa y católica, a la celebración se sumarán representantes de otras confesiones cristianas que conviven en la ciudad de Vigo, con el objetivo de rezar por la unidad de los pueblos y el fin de la Guerra en Ucrania, según ha informado la Diócesis Tui-Vigo.

No es el único acto organizado para mañana en Vigo derivado de la invasión rusa de Ucrania, ya que está prevista una concentración a mediodía frente al museo MARCO bajo el lema 'Paz para Ucrania' que convocan los ucranianos residentes en Galicia.

Concentración en Vigo contra o ataque militar ruso a Ucraína e o belicismo de OTAN e UE.



Por unha solución dialogada ao conflito. Mobilicémonos pola Paz

📍Marco

⏰Sábado 26F ás 20h

#NonaGuerra pic.twitter.com/Pbhq3dXZmd — Ecoloxistas en Acción Vigo-Rías Baixas (@ecoloxistasvigo) 25 de febrero de 2022

En el mismo escenario, a las 20.00 horas, y bajo el lema 'Non á guerra. As vosas guerras, as nosas mortas', tendrá lugar otra concentración, en este caso convocada por los movimientos Ecologistas en Acción Vigo y Mulleres 8M, aunque está abierta a todas las personas o movimientos que se quieran sumar.