Otero y Pardo, los libros de un guardia civil y un policía local

Hice ayer un apaño culinario para tomar un “caldo de gloria” en respeto a Rosalía, siguiendo a Picadillo más que la receta en verso de la poeta, y después me puse a hojear el último libro que me ha llegado, Magna, del vigués Ramón Otero, guardia civil en Cangas con mucho rodaje a pesar de su relativa juventud. Os lo cuento porque mañana, a las ocho de la tarde, el concejal de Cultura Abel Losada lo presentará en la librería Librouro y os encontraréis si vais con un sorprendente trabajo, ambientado plenamente en Vigo, con protagonismo de las Cíes, el Castro... Por una parte trata de la actualidad, cuando se produce un hallazgo arqueológico inesperado; por otra, la novela se desarrolla en su mayor parte en el siglo II d.C., en pleno imperio de Marco Aurelio. Pero, si esta es de un guardia civil amigo, estoy en espera de que me llegue otra de un Oficial de la Policía Local en Vigo, Germán Pardo Lázara, hijo del exjefe de la policía Autonómica aquí, José Pardo, que presentará el mimo Abel el día 4 en la Casa del Libro aunque ya hablaré más cumplidamente de ella. Se titula El cazador de Zamanes, está ambientada también en Vigo aunque en 2009 y 2011, y la experiencia policial se notará en ella. Pero mañana toca la de nuestro guardia civil, que ya antes publicó Coma.

Los 100 de Luis Besteiro ¡Felicidades, Luis Besteiro, por haber llegado a tus primeros cien años! Cuando naciste allá en Monterroso aún estaba Alfonso XIII al mando, pronto te viniste para Vigo a buscarte la vida porque entonces ganar el pan era una urgencia desde niños, no había LOECE ni LODE ni LOGSE, LOCE, LOE... ni nada que se le pareciera a esas leyes educativas pero sí había más hambre y sed de justicia. Trabajar, trabajaste hasta deslomarte y muchos años en aquellos almacenes Gran Vigo, y me dice Isidro Benavides que a pesar de tus cien y aunque estés semiencamado, a pesar de que tu mujer se fue hace unos meses con 99, tu salud es de hierro, tu memoria extraordinaria y tu humor envidiable, y estás bien informado de cómo anda el mundo. ¡Felicidades! ¡Cuidado con los ‘merdeiros’! Y a las 8 de la tarde, mañana, recuperamos nuestro Carnaval vigués con la entronización “do meco” en Policarpo Sanz. Y supongo que Hadrián Román, presidente de la Asociación Etnográfica Merdeira de Vigo, estará en posición de combate porque mañana se desatarán sus “merdeiros” por el barrio viejo. A mí ya me cogieron por medio una vez pero, mañana, ni de coña. Voy armado. Vosotros andad con cuidado si no queréis sufrir su espíritu transgresor.