Se fue Sly con entereza, el hip hop vigués está de luto

El tiempo de vida que tenemos no es tan corto como se dice, pero perdiendo mucho de él hacemos que lo sea. El que vivió Ángel Reyes González, Sly para los amigos y para el medio musical en que se desenvolvía, fue corto porque le llevó la enfermedad en la mitad de una vida, pero él consiguió llenarlo, consiguió que no pareciera. En FARO apareció el 21 de febrero su esquela con un texto preparado por él, tras hacer frente a la noticia de un cáncer de estómago acelerado en su letalidad: Me lo he pasado muy bien. Gracias por todo. Igualmente, dejó elegida la ropa que deberían ponerle, su móvil, que debería acompañarle, y hasta un tatuaje que deberían hacerle en una mano ya fallecido. ¡Qué entereza, qué dignidad ante la muerte, qué ejemplo para quienes les aterroriza solo pensar en ella! El hip hop vigués está de luto tras despedir este lunes a Sly, representante insustituible, según criterio común en ese mundo, de la cultura urbana de Vigo, cliente empedernido de la hostelería más exótica, apoyo incondicional de cualquier proyecto que despertara su curiosidad infinita. Pena no haber conocido (aunque sí a sus padres, dueños en los 80 del café Capiz en la calle Zamora) y haber aprendido de este ser extravagante y vanguardista que dejó huella imborrable a pesar de haberse ido a los 42 años, como se evidenció por la multitudinaria asistencia a su entierro. ¡Qué pena noto entre sus amigos, su gente!

De Unamuno y Frida Kahlo Me fui a ver en la Hospedería Fonseca de Salamanca la exposición sobre Unamuno. ¡Qué inmensa la muestra, quizás la más grande habida sobre el filósofo, distribuida en cinco salas, con unas 900 referencias documentales, algunas de ellas “inéditas”! Sí, sí, el mismo espacio que ocuparon nuestros Xosé Luis Suárez Canal y Manuel Sendón con el fotógrafo gallego Xosé Suárez. Recorriéndola pude conocer de cerca como nunca al bilbaíno, desde sus primeras inquietudes en épocas estudiantiles hasta sus últimos días ya en tiempos de la Guerra Civil, incluido en esos días el famoso discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde mostró su disgusto con los líderes franquistas. Visité también en Madrid la exposición sobre Frida Kahlo (c/Palos de la Frontera, 20) organizada por Acciona Exhibitions, que muestra más de 100 obras plásticas, literarias y fotográficas que cobran vida en este espectáculo visual y sonoro. No perdedla si os coincide. Y, ya allí, visitad en el Centro Sefarad-Israel (Mayor, 69) la muestra Seeing Auschwitz, retratos y escenas, en su mayoría inmortalizadas por los propios perpetradores de la SS, que suponen una evidencia inequívoca de los crímenes cometidos en Auschwitz. Imposible olvidarla.