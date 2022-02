Cuando el olvido esconde una lección de vida

El capricho del alzhéimer es incoherente. Lo mismo no permite que la memoria deje paso a sus recuerdos inmediatos más elementales que les activa una alarma para caer en la cuenta que FARO les visitará muy pronto. Y así es como los usuarios del Centro de Día D’Alba preguntaban de cuando en cuando el día que este periódico iría a compartir un rato de sus largas vidas. Tienen tanto que contar que las palabras se les agolpan en forma de maraña que no consiguen desenredar. No a todos el alzhéimer les ha jugado una mala pasada. A Julio Pedrero (85) se le ocurrió hace unas semanas que aquella actividad que acababan de realizar debía ser compartida con el mundo. Sin duda, la experiencia vivida se salía de los parámetros normales de los talleres de manualidades y gimnasia, que por otra parte, tanto les gustan.

Aquel día Nuria López de Ullivarri, su monitora de Arteterapia Transdisciplinaria decidió leerles una poesía que no solo les encantó sino que les hizo reflexionar. “Después de escucharla me vino un recuerdo de cuando era pequeño e iba hasta el Calvario en tranvía y los que iban sentados no se levantaban para dejarle el sitio a alguien mayor o a una embarazada. Entonces esa poesía me hizo pensar en aquello y le comenté a Nuria que eso había que compartirlo”, explica Julio. Comenzó entonces una charla espontánea con sabios consejos dirigido a las nuevas generaciones. Lecciones de vida sencillas pero muy valiosas para aquellos que se toman el tiempo de escucharles. De esa batería de ideas nacieron dos creaciones dignas, como apuntaba Julio, de ser compartidas con el mundo. La primera de ellas, “Carta a la juventud”, evoca la necesidad de acompañamiento y generosidad que notan que les falta a su alrededor: “Ayuda siempre a los mayores, tiende tu mano cuando lo necesiten. Sigue siendo buena… Cría con cariño a tus hijos, con buenas palabras. Vive con cariño y dáselo a tus seres queridos. Llévate bien con la familia, con los vecinos ¡Y con todos!, reza la misiva.

La siguiente, se centra en una guía rápida para ser feliz: “Lleva la vida con calma… Da cariño para recibirlo, cuida a tus padres. Rodéate de gente que te quiera ¡Sé feliz! Vive la vida! Y déjate de rollos… ¡Un buen consejo”, concluye la última obra literaria made in Valadares.

Para otros usuarios las nuevas generaciones son una versión muy mejorada de lo que un día fueron las de ellos. Es el caso de Teresa Alonso (78) que considera que el acceso a los estudios propició un cambio de gigante para los jóvenes de hoy. “Cambió mucho todo, mi hija estudió y es profesora, algo inalcanzable para mí, que como mucho fui al colegio”, comenta, al mismo tiempo que incide que “le gustan las matemáticas”.

“Lleva la vida con calma. Cuida a tus padres. Vívela... ¡Y déjate de rollos!”

La monitora hace sonar de nuevo el poema de Mario Benedetti “Solo nos llegó la tarde” que tanto les ha inspirado. “Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. “Viejo es el mar y se agiganta, viejo es el Sol y nos calienta, vieja es la Luna y nos alumbra, vieja es la Tierra y nos da vida, viejo es el amor y nos alienta. Aquí no hay viejos solo nos llegó la tarde”. En cada verso, un “qué gran verdad, pues sí, cierto”, murmuraban estos ocho combatientes contra el olvido.

Para Juan Costas (73) la felicidad se traduce en estos momentos de su vida en la compañía y el cariño que le aportan las terapeutas del centro. “Pintamos, facemos choios de cociña, gimnasia”, describe. Muestra orgulloso su dibujo como lo que es: una obra de arte lista para presidir su cama. Al igual que Divina González (85) que se deshacía en halagos hacia Nuria, su monitora, que en un momento de emoción mientras se realizaba este reportaje, no pudieron evitar fundirse en un abrazo al clamor de “eres maravillosa, muy cariñosa, te quiero”. “Es increíble. Más allá del trabajo, ellos dan más de lo que reciben. El objetivo es ofrecerles un espacio seguro, crear un vínculo con y entre ellos donde puedan mostrarse.

Las actividades están para que se conecten con el aquí y ahora, crear ese acompañamiento de una soledad que a veces les devora. Algunos incluso están aquí en contra de su voluntad pero sus incapacidades físicas o psíquicas les impiden estar solos. Pero intentamos realizar una escucha activa”, destaca Nuria. El olvido en sus cabezas no les impide vivir el presente. Muchos no se acordaban de cuántos años tenían pero todos sabían su año de nacimiento. A veces no es necesario recordarlo todo, sino lo suficiente.