El edil de Marea de Vigo, Rubén Pérez, instó al Gobierno local para la puesta en marcha de los medios necesarios para la limpieza de fincas de forma subsidiaria de no hacerlo sus propietarios. “Corremos el riesgo de ir tarde otro año más a la hora de tomar las medidas preventivas necesarias para evitar los incendios forestales”, destaca Pérez. Según el edil local, “dejando sin ejecutar más de 100 millones de euros al año de los presupuestos, no puede ser que no se tenga una partida específica para llevar a cabo las limpiezas”.