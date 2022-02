Lula Goce, una artista digna del “Top ten” mundial

Un tributo a todas las mujeres, hombres y familias que sufren el cáncer de mama en primera persona. Es la obra de la baionesa Lula Goce que ha entrado en el “Top ten” de los mejores murales pintados en el año 2021 a nivel mundial. Si la artista gallega ya había dado el salto internacional dejando su huella en diferentes ciudades de todo el planeta, la catalogación del mural que realizó el pasado mes de octubre junto al centro de salud Norte de Aranda de Duero, en Burgos, como el décimo mejor del mundo supone un paso más para su consolidación entre la élite del arte urbano a nivel internacional.

Esta pieza de Goce se encontraba entre los trabajos seleccionados que optaban al reconocimiento de los Best Street Art 2021. Tras la votación efectuada por más de 60.000 personas para decidir el ganador, la distinción recayó sobre el lucense Diego AS por su representación de Julio César en una fachada de 20 metros y con vistas a la muralla romana que se conserva en la ciudad. No obstante, el mural de la artista baionesa logró hacerse con la décima posición entre un total de 100 obras seleccionadas, de las cuales 18 estaban localizadas en el territorio español.

La obra de Lula Goce, no solo despunta por la belleza estética de la misma, sino también por el mensaje que esconde bajo sus colores y trazado, y es que pretende ser un tributo a todas aquellas personas que sufren o han sufrido cáncer de mama. Así lo explicaba la propia artista a través de sus redes sociales, en donde destacaba que “esta obra significa mucho para mí y para mucha gente, pues es un homenaje a todas aquellas personas, familiares y amigos con cáncer de mama, una enfermedad que afecta a tantas personas en el mundo y que gracias a la detección precoz y apoyo en investigación se salvan tantas vidas”, afirmó la muralista.

Recientemente, en una entrevista radiofónica, Goce indicó que “es un honor y muy gratificante estar en este tipo de convocatorias, en donde hay obras muy buenas. Me parece también maravilloso para Aranda y para el barrio de Santa Catalina, porque de repente están en el mapa y es muy bueno para el comercio local y la revitalización del barrio que están realizando. Todo surgió por parte de los comerciantes de este barrio”.

La baionesa apuntó que la temática partió de la propia asociación de comerciantes y señaló que también tiene una función educativa, puesto que visibiliza que “el hecho de auscultarte y enseñar a tus hijas o hijos a observar tu cuerpo, las mamas, de manera regular y sin ningún tipo de miedo es fundamental, porque la detección precoz aquí es básica”.

Vigo tiene la suerte de contar con tres obras de esta artista de prestigio internacional, y es que formó parte del programa municipal de medianeras ya en la primera edición. Así, hay dos murales en sendos edificios de A Florida y en San Gregorio, además de un graffiti en el Hospital Álvaro Cunqueiro.