Un encuentro coreográfico

Fue Dámaris Rial, que trabajó en FARO DE VIGO, quien me envió esta información sobre un encuentro de danza al que no pude asistir en Vigo. Se respiraba ilusión por volver a disfrutar de la danza en directo, el sábado en los Salesianos. Un día dedicado a premiar nuevos talentos en el Encuentro Coreográfico Nacional organizado por la compañía madrileña Jazz&Art. Alejandra Rojas y John Midolo, bailarines profesionales de base clásica, consiguieron regalar a Vigo un espectáculo de 8 horas que dejó al público con ganas de más todavía. Hubo baile, claro, pero no faltó la palabra, la reivindicación para luchar por una profesión digna, sin tener que salir como Tamara Rojo para ser reconocida; o disponer de un conservatorio profesional apoyado por el Gobierno, para el que se pieron firmas a favor de Nacho Duato. Hubo pemios a la excelencia coreográfica, el brillante Ribén de Sá, la nueva promesa Llui Waratchaya... Muy aplaudida Media Punta y la Escuela Miram Pino. Ovación para la joven bailarina de Alcalá de Henares Pamela Priolia. La danza siempre es un motivo para celebrar. ¿Qué buenos los eventos como éste!

¡Qué pena, Manuel Sirera! ¡Qué sorpresa fatal enterarme de la muerte del tenor vigués Manuel Sirera, ahí en el Madrid que desde los años 80 habitaba! Yo recuerdo al Sirera de sus comienzos, incluso aquella tienda Pim Pom del padre en la calle Colón especializada en fotos para carné de identidad allá por los años 70 en la antigua galería Teide, su casa familiar al pie de Castro, esos dos tíos suyos, uno de ellos Tito Mora, en el mundo del canto... Por mi trabajo en FARO fui informando de su evolución en el mundo de la ópera y la zarzuela, viéndome cada vez que volvía a Vigo con él y su mujer, María Lage, que fue una excepcional promotora y RR.PP. suya y vicepresidenta del Centro Gallego de Madrid. De cada viaje que hacía por el mundo, de cada disco tenía y daba puntual información, como cuando compuso el himno a Vigo. Lo que no sabia es que esa maestra del gospel que es Rebeca Rods era su hija. Un ser encantador, siempre sonriente y jovial. Y el Vigo negro de Borja En mi pandilla de adolescencia estuvo Santi, su padre (¡maldita sea, Santi, qué viejos nos hacemos!), y ahora lo veo a él, Borja Concheiro, haciendo tours privados por Vigo como guía turístico con calidad sobrada y espíritu innovador. En este mes tiene para mañana y el sábado, 26, la ruta del Vigo negro y paranormal y otra del Carnaval en Vigo para el sábado 26 también. Ahí está, en vigoturístico.com.