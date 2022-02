Caballero reclama unidad para lograr las infraestructuras clave para la ciudad

El alcalde Abel Caballero ya ha mostrado en repetidas ocasiones su respaldo a varios de los proyectos clave de la Xunta en Vigo, como son la Ciudad de la Justicia y la futura estación de autobuses. Cuando aluden a su enfrentamiento con Feijóo, también ha insistido en que “le pondría una alfombra roja siempre que atendiera a esta ciudad y que sería el alcalde más feliz” si así fuese. Estas ideas las reiteró ayer en su intervención ante múltiples autoridades y representantes institucionales y económicos ayer en el Círculo de Empresarios de Galicia en una intervención en la que habló de las infraestructuras clave en materia de comunicación y transporte que Vigo necesita para consolidarse como una de las grandes urbes industriales a nivel europeo. Concretamente, se refirió a la nueva autovía en túnel hasta Porriño para mejorar las conexiones por carretera con el resto de España, la salida sur ferroviaria, el tren de alta velocidad entre la ciudad y Madrid mediante la variante de Cerdedo y la potenciación del aeropuerto de Peinador. Para que estos proyectos sean una realidad, precisamente, defendió la necesidad del apoyo de todas las administraciones, con obvia referencia a la Xunta. Y reclamó “unidad” para conseguir lo que otras ciudades logran “sin esfuerzo”.

La construcción de la nueva autovía entre Vigo y Porriño para olvidar el trazado actual de la A-55, el vial principal de entrada y salida desde y hacia Portugal y Ourense (y Madrid), es una obra “imprescindible” para el alcalde, Abel Caballero, entre otros motivos, porque mejoraría la seguridad de los conductores dejando atrás la actual vía, que, desde hace años, cuelga el cartel que la define como una de las carreteras con más siniestralidad de la red nacional. La autovía en túnel hasta Porriño, incidió ayer Caballero, parecía la alternativa de consenso para todos hasta que hace unas tres semanas el presidente de la Xunta trasladó a la Ministra de Transportes que no era necesario invertir 350 millones en ese nuevo vial y que prefería optar por conectar la autovía actual con la AP-9. “Es la primera vez en la historia que un presidente autonómico dice que no a una infraestructura de 350 millones financiada por el Gobierno. La ministra no dio crédito a lo que escuchó”, afirmó Caballero.

El trazado actual por la A-55 es de 14 km y se hace en 14 minutos, mientras que, por la AP-9, las cifras ascienden a “casi 21 kilómetros y 17 minutos desde la Praza de España”. Con el nuevo vial entre Vigo y Porriño, los conductores completarían el recorrido, de unos 10 kilómetros, en 10 minutos, “mientras que con la propuesta de Feijóo plantea varios desvíos y un itinerario total de 21 kilómetros”, lamentó. “Pero en el Gobierno no hay dudas de que la autovía es la alternativa perfecta, y el trazado ya está en los presupuestos”, trasladó el alcalde a los empresarios.

El vial saldría desde la zona de Baruxáns, discurriría en gran parte en túnel bajo Puxeiros y enlazaría con la autovía A-52 en Porriño, desde donde los vehículos ya tienen conexión directa hacia Ourense y Madrid a velocidades de 120 km/h. Este vial ya está contemplado en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La autovía en túnel a Porriño por Puxeiros ha sido uno de los principales focos informativos en las últimas semanas, pero Caballero también habló ayer de los otros proyectos clave para el futuro de la ciudad. Entre ellos el ansiado tren de alta velocidad para conectar Vigo con Madrid. El alcalde recordó que el estudio hidrogeológico se encuentra ya en su segundo de los tres años que durará y que las primeras conclusiones ya avanzan que el trazado más viable, el que plantea la variante por Cerdedo, es factible desde el punto de vista medioambiental. “Sigue su marcha gracias a que el Gobierno de Pedro Sánchez recuperó el proyecto en 2018 después de estar enterrado por el ejecutivo anterior”, aseguró Caballero, que pese a las dudas generadas desde diversos ámbitos en los últimos meses incidió en que la alta velocidad por tren entre Vigo y Madrid será una realidad y lo será mediante el trazado que plantea esa variante por Cerdedo.

“Un lugar estratégico”

Y la salida sur ferroviaria es otra de las prioridades de Vigo, especialmente después de conocer el compromiso del Gobierno de Portugal con la conexión de alta velocidad con Galicia. El entronque con la conexión rumbo a Vigo es una prioridad para el país. El objetivo: que un pasajero pueda desplazarse entre Vigo y Oporto en alrededor de 50 minutos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana formalizó en octubre del año pasado el contrato de servicios para la redacción del estudio sobre las alternativas para la salida sur ferroviaria de Vigo, que ha sido adjudicada a la empresa Prointec S.A. por un total de 301.904,68 euros (IVA incluido) y por un plazo de ejecución de un año. “Es una infraestructura que nos pondría en un lugar estratégico, y Europa lo saluda con gran entusiasmo”, aseguró ayer Caballero, que defendió que tanto la nueva autovía, el AVE y la salida sur son proyectos” que se van a hacer, que están encaminados y encarrilados y las necesitamos los ciudadanos y las empresas”.

Por último defendió la importancia de Peinador para la economía de la ciudad. “Es imprescindible, el negocio de Vigo depende del aeropuerto”, incidió, a su vez que recordó que el Concello es la única administración que apoya económicamente la terminal aérea viguesa.

Manuel Rodríguez: “Esta ciudad se ha puesto en el mapa y se agiganta en las dificultades”

El presidente del Círculo de Empresarios de Galicia (y también del grupo Rodman), Manuel Rodríguez, ejerció ayer de anfitrión del alcalde y defendió la importancia de Vigo en el panorama económico actual. “Es una ciudad que se ha puesto en el mapa y que además se agiganta ante las dificultades”, apuntó. Pero no solo eso, sino que aprovechó para reivindicar la necesidad de adecuar los servicios de Vigo para poder continuar avanzando y consolidarse como una urbe referente en todos los sentidos, también desde el punto de vista económico, en lo que fue una clara referencia a las infraestructuras de las que habló Caballero en su intervención posterior. “Ahora nos toca a las instituciones”, aseguró Rodríguez. El presidente de la entidad además entregó al final del acto una placa al alcalde de Vigo en que lo nombra socio de honor del Círculo de Empresarios de Galicia.