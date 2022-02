Han pasado 47 años de la muerte del dictador Francisco Franco, 44 desde que se refrendó la Constitución y quince desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. A pesar de todo, muchos municipios y administraciones de diferentes alturas del Estado sortean su cumplimiento y, todavía hoy, exhiben simbología franquista. Algunos de ellos en el callejero, otros en edificios públicos y hasta sobreviven monumentos a “los caídos” en la Guerra Civil–del bando golpista, claro–.

El trabajo incesante de asociaciones civiles por restaurar la memoria colectiva como la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 hace que el tema se mantenga vivo en la agenda y, en ocasiones, coja más fuerza. A comienzos de este mes, el Colectivo de Presos Políticos de Ferrol en la Dictadura presentó una denuncia ante el fiscal jefe de Galicia contra el Ministerio de Defensa por el “reiterado incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”, y acusó al departamento gubernamental de mantener en Galicia 23 símbolos franquistas. Aunque la vinculación de la historia de Vigo al movimiento obrero ha hecho que se depuren la gran mayoría símbolos, todavía quedan vestigios de aquel totalitarismo.

El ejemplo más sangrante y que pasa disimulado a ojos da la mayoría de ciudadanos es el águila franquista que preside la entrada principal de la Aduana de Vigo. Propiedad del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el mantenimiento de este símbolo vulnera la Ley de Memoria, que expresa con claridad: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El otro águila que todavía se exhibe en Vigo preside la fachada del IES Santa Irene. Tras las reticencias de Patrimonio de la Xunta a retirarlo “por formar parte de la estructura general”, la Consellería de Educación decidió taparlo con una placa de metacrilato tras la que todavía se intuye la sombra. Para el reputado historiador vigués Lucio Martínez, este símbolo tiene un agravio especial: “Es un centro educativo público y aún por encima está en pleno centro urbano”. De hecho, las asociaciones por la memoria histórica ya se han preguntado por qué no se eliminan ambas águilas como ya se hizo con la Casa das Artes o la actual Escola de Artes e Oficios.

Antes y después de la Cruz

Para Martínez la relación de la Administración local con la memoria histórica puede inscribirse en dos épocas diferenciadas: antes y después del pleito por la Cruz de los Caídos de O Castro en 2014. Un monumento inaugurado por el dictador en memoria de los caídos del bando golpista. El Concello de Vigo decidió recurrir al TSXG una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo que le obliga a derribarla y ganó.

Para Xavier Moreda, portavoz del colectivo Vigo Antifascista, aquella sentencia fue “especialmente dolorosa”. A escasos metros de allí, fueron asesinados cuatro de sus familiares directos: “Á marxe do que digan as leis, que se fan e se desfan, o que deberan ter certos dirixentes é vergoña. Vergoña de manter un símbolo inaugurado por Franco e feito con aquela intención. Por moito que o digas, non se lle pode quitar o seu significado”, argumenta Moreda.

Simbología franquista todavía viva