El TSXG da la razón al Sergas en su pleito con Eva Maquieira por su cese como jefa de Plástica

“No existe base alguna para considerar como represalia la decisión administrativa de finalización de la comisión de servicios, pues se trató de una lógica respuesta a la pérdida de confianza en quien había mostrado un ejercicio inidóneo de la jefatura de sección que estaba desempeñando. Y tampoco cabe compartir que se trate de una sanción encubierta, pues estamos ante la lógica respuesta del que ha perdido la confianza depositada en quien ejerce un cargo de responsabilidad en la estructura sanitaria, al no haber correspondido con lealtad y responsabilidad en una situación crítica de emergencia sanitaria”.

Es un fragmento de la resolución judicial emitida por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) respecto al recurso de apelación presentado por la antigua jefa de sección Cirugía Plástica en el Hospital Álvaro Cunqueiro, la doctora Eva Maquieira, por su destitución por parte del Sergas en marzo de 2020 y que el tribunal ha considerado desestimar, dando así la razón al Sergas y a la Gerencia del área sanitaria de Vigo en el pleito con esta facultativa.

Entre otros motivos, los magistrados esgrimen en el fallo judicial que “se podrá discrepar del contenido de las razones expuestas para la decisión adoptada, pero lo que no cabe compartir es la alegación de que no existe motivación y de que esta no está directamente vinculada a la confianza e idoneidad apreciada para el puesto”.

Cabe recordar que en plena crisis del COVID, en marzo de 2020, el gerente del área sanitaria de Vigo en aquel momento y ahora conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destituyó a la jefa de servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Eva Maquieira Gómez. Esta cirujana del hospital vigués había criticado a través de sus redes sociales la gestión de la crisis sanitaria por parte de la Gerencia y los protocolos de prevención impulsados por el Sergas en los hospitales de la ciudad.

Concretamente, denunció que había sido reprobada por los mandos superiores por utilizar mascarilla de protección en su actividad diaria. A través de sus redes sociales, Maquieira Gómez aseguró que “me acusaron de irresponsable por ir generando alarmismo entre la población”.

Contra este nuevo fallo judicial cabe recurso de casación, por lo que la cirujana dispone a partir de ahora de un mes para interponerlo bien ante la sala tercera del Tribunal Supremo o bien ante la sala correspondiente de este Tribunal Superior de Xustiza, siempre y cuando se acredite interés casacional.