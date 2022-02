La hemeroteca del decano

Unión de calles en Vigo

El Ayuntamiento de Vigo pagó la expropiación de la última casa que impedía la unión de las calles Placer y Elduayen. Por lo tanto, se superaba el último gran obstáculo para un proyecto que llevaba varios meses estancado. Fueron 15.000 pesetas las que recibió Salustiano Rodríguez, el propietario de la vivienda. La resistencia de numerosos vecinos provocó un gran retraso en las obras, consideradas por los responsables municipales como prioritarias al tratarse de dos calles en el centro de la ciudad. Los trabajos para formalizar la unión de ambas calles comenzarían de inmediato.

Edificio para la Sanidad Marítima

El proyecto de construcción de un edificio para albergar la Dirección de Sanidad Marítima desveló una inversión de 12.157 pesetas. La Junta de Obras del Puerto de Vigo, que era la entidad responsable de la iniciativa, abrió el plazo para recibir las propuestas de las empresas constructoras. Ya estaba decidido en que lugar del puerto se construiría la instalación.

Hace 100 años | 19-2-1922

Multas por no realizar el descanso dominical

Empresarios, peluqueros y comerciantes fueron multados por el Gobierno Civil por no respetar el descanso dominical de sus empleados. Era una norma que se había establecido por ley pocos meses antes. Aunque no todos, muchos no parecían dispuestos a acatarla. Incluso algunos ayuntamientos, como el de Vigo, habían dictado en un bando los horarios de apertura y cierre de todos los establecimientos públicos. Las multas impuestas por el Gobierno Civil eran económicas y de escasa cuantía. No obstante, anunció que continuarían las inspecciones.

Buena recaudación solidaria

Más de 10.000 pesetas se recaudó en los dos primeros días para ayudar a la construcción de una casa a la Siervas de Jesús. El dato demuestra la solidaridad de los vecinos de la ciudad. Todavía se necesitaba una cantidad superior para poder terminar el proyecto. Varias empresas de Vigo y también las instituciones públicas desvelaron que ayudarían en esta causa.

Hace 50 años | 19-2-1972

Nueva cárcel en la Avenida de Madrid

Vigo tendría una nueva cárcel en la Avenida de Madrid. Así lo dijo Juan de Zavala, director de Instituciones Penitenciarias, en su visita a la ciudad. De esta forma parecía que se pondría fin a un grave problema. Además, era histórico. En 1957 se habían cedido los terrenos para la instalación del centro penitenciario. Sin embargo, todo el proyecto se paralizó en 1963. La falta de un acuerdo económico entre la administración local y nacional fue la fuente principal del conflicto. Ahora parecía que se volvía a reanudar la iniciativa con la firma del correspondiente acuerdo.

Obras de saneamiento en Samil

El Ayuntamiento de Vigo invertiría 31 millones de pesetas en las obras de saneamiento de todo el entorno de Samil. Antonio Ramilo, el alcalde, había manifestado de forma reiterada que la zona era prioritaria en cuanto a las inversiones municipales. El paseo marítimo ya estaba finalizado y pronto se iniciarían las obras del complejo deportivo.