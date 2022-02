“Estudio Abierto”, un espacio para artistas noveles

Se trata de su propio estudio, su propio espacio, en donde pasan tiempo creando sus obras de arte y trabajando. Fue su faceta como docentes de la facultad de Bellas Artes en Pontevedra, además de haber detectado una carencia de espacios expositivos en la ciudad lo que llevó a los artistas Ignacio Pérez-Jofre y Helena Fernández-Cavada, ambos afincados en Vigo, a barajar la posibilidad de compartir su propio estudio con aquellos artistas noveles que están dando sus primeros pasos y cuya obra quizás no tiene tanta cabida en una galería de arte convencional.

Dar difusión a los trabajos de los jóvenes que suelen encontrarse con muchas dificultades a la hora de divulgar su obra y que se puedan dar a conocer entre los profesionales del sector, así como efectuar una prolongación de su faceta docente en la Universidad de Vigo, generando conocimiento a través de la reflexión en torno al arte, son los principales objetivos que se marcaron Pérez-Jofre y Fernández-Cavada cuando tomaron la decisión de ceder “Estudio Abierto” , situado en la calle Martín Códax, a los artistas noveles y emergentes.

Precisamente, en la jornada de ayer, tuvo lugar la inauguración de la muestra titulada “Basura espacial”, de Julio Catalán, uno de los primeros artistas que ha tenido la oportunidad de montar su instalación en el estudio del que fue su propio maestro en la facultad. “Para min poder expoñer nese espazo é toda unha sorte, porque ademais de poder amosar este traballo, todo o proceso de montar a mostra foi moi doado, porque xunto con Ignacio fomos levando a idea do que iamos amosar, e eu nunca puidera expoñer nun espazo tan grande. Ao mesmo tempo, penso que as pezas non funcionarían igual de ben noutro lugar”, destacó Catalán.

Este lucense de 27 años hizo referencia a que “coma case toda a xuventude, a situación dos artistas novos é moi precaria e non temos medios ou recursos, polo que dispoñer dun espazo como este non é nada doado para nós. Ademais, entre a poboación hai moitos prexuízos cara a arte contemporánea”.

La obra de Julio Catalán, que dio comienzo en 2019 en un trabajo de investigación que desarrolló con el propio Ignacio Pérez-Jofre, consta de piezas de papel roto y pintado a través de las cuales se establece un recorrido por el proceso de creación. Como telón de fondo, “Basura espacial” profundiza entre la relación que establece el ser humano con su entorno, con una serie de carencias y convicciones, dejando siempre restos a su paso.

Por su parte, el artista Ignacio Pérez-Jofre apuntó que “la obra de Julio es una muestra muy interesante y él forma parte del primer grupo de artistas jóvenes que expondrán en nuestro estudio. No disponemos de un programa cerrado, porque al fin y al cabo ‘Estudio Abierto’ es nuestro espacio de trabajo y Helena y yo también necesitamos disponer del mismo, pero la idea es poder incorporar a artistas jóvenes que pueden tener dificultades para exponer y que conozcan a coleccionistas y comisarios, además de mostrar su obras. Esto surge como parte de nuestro trabajo docente, algo que hacemos de forma totalmente desinteresada y como una prolongación del mismo, también ante el declive de los espacios expositivos en la ciudad”.