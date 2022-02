Emilia Solano, una viguesa y un hito en lo nuclear

Yo conocía a su hermana, la viguesa Alicia Solano, pero no sabía que tenía una hermana tan volcada en la ciencia. Sí, Emillia Solano no podía imaginar cuando estudiaba en un instituto de Coia que iba a encaminarse por el mundo de la investigación científica, que su trabajo la llevaría a Oxford y que allí, como coordinadora de un equipo de medio centenar de científicos, algunos españoles como la extremeña Elena de la Luna, conseguirían el mayor hito en la búsqueda de la fusión nuclear de los últimos 25 años. Algo que, según confiesa ella, ha sido tan emocionante como agotador por lo que se logra un nuevo récord en la energía de fusión reproduciendo en la Tierra el mismo proceso que usa el sol para producir más energía limpia. Emilia, casada con otro científico y en cuya familia viguesa hay una interesante presencia de científicos y hasta algún ala relacionada con los estudios sobre los orígenes de Colón, ha coordinado este inmenso trabajo.

Verde que te quiero verde

Me escribe una lectora de FARO para hacer una anotación a mi artículo del miércoles, en que imaginaba en la Puerta del Sol una gran plaza para un nuevo Vigo y señalaba en ella, aparte de otras cosas que aparecen en el proyecto, una zona verde. “¿Te refieres con lo de la zona verde a lo que va a haber?, me escribe nuestra lectora. Y sigue: “¿La reproducción de las Cíes? Eso y los árboles que quedan en la plaza de la Princesa es todo lo verde que verás. Una pena, un horror”. A lo mejor nuestra comunicante tiene mejor información.

La fuerza de las ONG

El pasado Día del Cáncer Infantil, oí en Onda Cero Vigo mientras hacía kilómetros para mantener el tipo, una entrevista con Gonzalo Autrán, presidente de la Asociación de Niños Oncológicos de Galicia (ASANOG) y con Sandra Olmo, vicepresidenta de Bicos de Papel, esa entidad para niños oncológicos del hospital Álvaro Cunqueiro, que dirige Natalia Dieste . Me preguntaba yo mientras hablaban qué sería de tantas y tan diversas necesidades en la sociedad si no surgiera gente como ellos que trabajan desde la base del problema, motivados quizás por una experiencia personal dramática que les ha hecho asumir compromisos de plena dedicación de su tiempo libre. Pienso en otros como en Juan Carlos Rodríguez, presidente de la asociación de familiares de alzhéimer de Galicia (AFAGA) o Daniel Varela, de la de familias de personas con parálisis cerebral, por no decir otros., Iván Martínez, de Banco de Alimentos. ¿Qué sería de nosotros sin ellos que mueven y presionan a la Administración?