Lo de Rubén y Diego, cara B

El otro día me llamó un lector amigo para decirme que a ver si hablaba más de bares y menos de coñazos culturetas. Hoy no tengo bares, que ya sé que es lo más importante, pero hablaré de un rollito que, siendo cultural, sabe a barra de bar con buena birra. La exposición que mañana inauguran los de Cha-Cha-Cha e su galería Maraca, que es esa que está en la en la calle Cervantes 13, 2º. A ver chavales. Será en sesión vermú, a las 12 de la mañana, la titulan Cara B y quieren mostrar con Rubén Suárez y Diego de la Chruch la cara oculta de los diseñadores y su experiencia en el mundo musical. Les copio su texto porque me gusta cómo lo explican. Dicen ellos que rock and roll e ilustración siempre van muy unidos, desde el arte de los carteles a la inspiración que es para los artistas esa música del diablo. En esta ocasión van de la mano más que nunca porque esta exposición muestra el trabajo de dos músicos bien conocidos dentro de la escena gallega del R’n’R. Por una parte, Diego de la Iglesia, chamán de los tambores de Thee Blind Crows y ex-Terbutalina, y por la otra, Rubén Suárez, ahora mismo al frente de The Family Folks, pero antes en Foggy Mental Breakdown, Los High Sierras o Los tres sudamaricones. Ambos nos muestran su vertiente menos conocida para las masas, su CARA B. Id y veréis.

“Como dúas crebas”, poesía ¿Qué os parece un poético “touch” de fin de semana? Os digo un título: “Como dúas crebas”. He ahí el primer poemario de la profesora viguesa en los Maristas María Álvarez Landesa, que hoy se presenta, a las 20 horas, en Librouro. Nos dicen que ella es una amante de los libros pero también del sol, de las nubes y del mar en que se zambulle todos los meses del año. Que de esos baños y paseos por nuestras playas nace el poemario, en que se expresan emociones del encuentro amoroso y de su contrario, el dolor por su pérdida, corporeizado todo en una poesía tierna pero intensa. Si vais al bautizo, lo comprobaréis. Si queréis saber de Colón Pena que a la misma hora que Landesa presenta su libro, Luis Pose presente también el suyo, que nada tiene que ver con la poesía como su título indica: “Cristóbal colón, primer evangelizador de América”. El autor es licenciado en Historia de la Iglesia y da una novedosa perspectiva de Colón y de la conquista de América. O quizás de música antigua Claro que, si preferís la música, me cuenta Daniela Sarraíno, presidenta del Comité Dante de Vigo, que a esa hora en que se presentan los libros podréis asistir en la iglesia de las Trinitarias (Ronda de Don Bosco, 40), a un concierto del Conjunto de Música Antigua Ars Longa de La Habana. Un privilegio para los que gustéis de este género.