Los arqueros más veteranos de la ciudad, en plena forma

Quedan tan solo ocho de los casi 30 que llegaron a ser hace algunas décadas, En aquel entonces el tiro con arco era una disciplina velada en las películas de Robin Hood. Y en Galicia mucho más. “Fue un vallisoletano el que hace 51 años vino a vender muebles aquí, y trajo este deporte, que en ese momento era desconocido. Yo empecé porque mi primo practicaba y yo iba a la finca a Ponteareas y veía siempre al mismo conejo y quería cazarlo. Mi primo me ayudó con el tema del arco, empecé a entrenar y a los dos días lo cacé. De ahí ya me metió a competir, que yo no tenía ni idea, pero ahí empezó todo”, explica Miguel Gómez (71), presidente del Club Arco Vigo.

Recorrieron todo Galicia y España compitiendo y ganado un sinfín de trofeos que no les cabe en el garaje que desde hace 20 años improvisaron como lugar de entrenamiento en la casa de Miguel. Más de 320 metros cuadrados, con 16 de longitud, donde la cochera se convierte en un local de tiro. “En verano y cuando no llueve vamos para la finca”, matiza. Antes, los puntos de adiestramiento fueron muy variopintos. “Comenzamos alquilando un pasillo debajo de las gradas de Balaídos que nos costaba 500 “pelas” la hora, luego nos dejaron un trocito en los campos de la ETEA, y después nos fuimos para los terrenos de Candeán –antes de que fuese el campo del Celta– donde llegamos a hacer una galería nosotros mismos, pero nos acababan robando”, destaca. De la época de Candeán se formaron muchos clubs de tiro con arco como el Club Candeán, ya desaparecido, o Meigarco, que es una de las entidades que también siguen en activo. Después de regentar una de las zapaterías más conocidas de la calle Príncipe durante años, Miguel confiesa que tras un duro golpe económico, este deporte le salvó. “Hacía que me olvidase de todo, para la gente hiperactiva esta disciplina es muy recomendable”. El caso de Benigno Ruiz (84) tiene más de un mérito. Después de pasar 48 años de paragüero trabajando en logística, su afición nació a través de su hijo, ya fallecido, que era muy aficionado. “Así fue, y desde aquel momento hasta hoy. Y aunque mi vocación fue tardía, ya son muchos los años que llevo en esto y no lo dejo. Yo sigo enganchado a esto. Me encanta la camaradería que se forma entorno a este deporte. Ir con mis amigos, comer, reír”, resalta Benigno. Nadie de su entorno le atribuyen los casi 85 años que tiene. “En las competiciones siempre soy el mayor”. Su energía es la que contagia y sostiene al grupo reducido que son pero perfecto para seguir manteniendo viva la ilusión por seguir disparando una flecha. “Yo, si no es por Benigno no seguiría, él tira de mí, y cómo no voy a seguir si él sigue con 84 años”, desliza Miguel mientras relata la “pinchada” y los vinitos de los jueves que vienen después de las horas de entrenamiento en el garaje polivalente, que lo mismo vale para “guardar el coche que hacerse unas dianas”. En Vigo, desde los años 70 esta afición se ha consolidado a través del tiempo. Fue el Club Arco Vigo el primero que se fundó en Galicia. A Miguel no se le olvidan aquellas 500 “pelas” la hora que les costaron aquellos entrenamientos, y como le ayudó en uno de los peores momentos de su vida, o cómo le ganó al monitor en su primer torneo. A “Beni” jamás se le olvidarán los recuerdos con su hijo y cómo formó una segunda familia alrededor de un arco.