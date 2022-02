Porta do Sol, el nuevo Vigo

¿Estamos asistiendo al tránsito a una nueva ciudad? Sin duda y mejorando la actual. Soñé el otro día que veía desde mi galería de Princesa una gran plaza moderna, con zona verde y un inesperado mobiliario urbano, con gente que la paseaba y se recreaba en las terrazas, sin tráfico que la alterara. Sí, esa misma Puerta del Sol en la que yo de niño puse chapas en la vía a los tranvías. Su hotel, sus tres cafeterías, el elegante bar&shop La Sibarita de Gus García en Elduayen y el inminente Cañaveral Lunch and Drinks que abrirá Nicolás Rey y ocupará el bajo del edificio Simeón con su oferta gastronómica y de ocio todo el día, la pastelería Sémola para endulzar el paso por la plaza... Si me voy a tomar un vino a La Despensa de Castilla, en Carral, podré subir a la Puerta del Sol en escaleras mecánicas y, si tengo ganas podré ir a clases en su esquina superior al B00X004 que tutelan Yago Pichel y Luis Lalín para poner el cuerpo a punto. Si quiero subir al Ayuntamiento a cualquier gestión, sigo en las mecánicas; si me duele la cabeza me voy a cualquiera de las dos farmacias, a la óptica si no veo. Y si Dios atiende nuestras plegarias, para las que tenemos la iglesia Colegiata, no permitirán más pisos turísticos en la zona, que todo lo encarecen, malean y expulsan de ella a sus vecinos. Amén.

Susana, musical cum laude Ellas, Laura Pérez Landeira, Loli “la del Molino” y Marita Vázquez de la Cruz, le llaman Susana, la del cello. Es la joven amiga a quien Chuchi Kruckenberg le encomendó un día que ilustrase musicalmente la presentación de su libro, Voz da Auga, allá en el Verbum. Susana, ya asidua en los escenarios y auditorios más variados, encandila a todos los públicos no sólo por su virtuosismo con el cello, sino también –y a la par– con su belleza, elegancia, dulzura, simpatía, juventud... O eso dice Marita y yo lo corroboro. Hace poco presentó y leyó su tesis doctoral absolutamente reivindicativa cara a la música y a la necesidad de su enseñanza en los más altos niveles pedagógicos, contingencia esta que no se da en nuestro país tan escaso de atención para la más excelsa de las artes. Y el Tribunal designado por el Servicio de Xestión Estudos Posgrao Eido, le otorgó la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Susana, la del cello , pasó a ser: Susana, la doctora.