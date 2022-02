Horas de espera en el Ifevi por la falta “temporal” de vacunas

“Llevo con mi hijo desde las 11.30 horas haciendo cola y esperando para que le pongan la vacuna y, dos horas más tarde, a las 13.30, cuando estamos a punto de pasar el código QR nos dicen que no hay vacunas. Es indignante e intolerable que nos hayan tenido así durante todo este tiempo y que no nos hayan informado, porque perdí de trabajar y las respuestas que me dieron fueron que me desplazara hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro a poner una reclamación o que volviera con él otro día. Es vergonzosa esta situación”.

Con estas palabras, Ana María Sánchez denunciaba el episodio vivido en la jornada de vacunación que tuvo lugar ayer en el recinto ferial del Ifevi, en donde la falta de dosis de la vacuna contra el COVID dejó imágenes como la de cientos de jóvenes, de entre 20 y 29 años de edad, además de otros pacientes que acudieron para la repesca, formando largas hileras en el exterior del vacunódromo, a la lluvia, o sentados en el suelo del interior del recinto. La situación provocó un clima de enfado y crispación entre las personas citadas que derivó en un aluvión de críticas a través de las redes sociales, denunciando la falta de vacunas, de personal para administrarlas y también la falta de información por parte de los profesionales que se encontraban en el recinto, puesto que los presentes afirmaron que se les indicó que hasta que llegara un nuevo cargamento de dosis no podrían avanzar en la vacunación, si bien no se les especificó cuánto tiempo tardaría dicha reposición de las dosis. Es una falta de previsión y organización total En este sentido, Ana María Sánchez, que acudió con su hijo de 18 años en la mañana de ayer al Ifevi, destacó que “no es lógico que lo único que nos digan es que vayamos a poner una hoja de reclamación y que no se nos informe de que faltaban las vacunas hasta dos horas después. Es una falta de previsión y organización total”. Al igual que Ana María, otra madre que fue hasta el Ifevi para acompañar a su hija veinteañera se encontró con que, tras más de media hora esperando a que saliera, y entrar al recinto preocupada pensando que había pasado algo le comunicaron que “no había vacunas”. Esta madre criticaba que “hubo chavales que perdieron clase o de ir a trabajar y estuvieron esperando más de dos horas para que luego nos dijeran que no había vacunas y que tanto podían llegar en media hora, como a mediodía o a la tarde. Fue un escándalo, una vergüenza y no había ningún responsable que diera la cara, mientras que los chavales tuvieron que estar esperando dentro y fuera, estos empapándose a la lluvia”. No fue hasta el entorno de las 14.00 horas cuando llegaron al Ifevi más profesionales de refuerzo y más dosis de la vacuna. “Exceso” de demanda Fuentes de la Gerencia del área sanitaria de Vigo explicaron que “un exceso de demanda” fue lo que provocó que las dosis de la partida prevista para la jornada se agotaran. En concreto, desde el Sergas señalaron que ayer, además de las personas convocadas por la propia Administración sanitaria para recibir la dosis de recuerdo, también podían acercarse al recinto del Ifevi todas aquellas personas que quisieran vacunarse, lo cual es habitual desde el pasado 2 de febrero, en el marco de las repescas organizadas por el Servizo Galego de Saúde. Estas mismas fuentes apuntaron que “habitualmente no suele acudir tanta gente, pero en la jornada de ayer se dio la casualidad de que sí, lo que provocó que durante un momento puntual las dosis de la vacuna no fueran suficientes para atender a ese exceso de demanda”. Desde el Sergas aseguraron que en el momento en el que se dieron cuenta del déficit de las unidades del suero, se procedió a solicitar un nuevo cargamento, cuyo transporte “se retrasó entre 30 y 45 minutos como máximo”, concluyeron.