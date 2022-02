“La adicción a los videojuegos no es más que el detonante”

El prestigioso psicólogo y experto en conductas adictivas de adolescentes Antonio Rial es también el autor del estudio sobre la radiografía del impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes vigueses. La premisa es clara: “No se está actuando en las edades tempranas. El móvil con dos años en el bar no es recomendable”. Rial explica a este periódico las pautas para prevenir las conductas adictivas de los jóvenes a la pantalla.

–Las consultas psiquiátricas infantojuveniles están repletas de padres desesperados que describen situaciones críticas con sus hijos por el consumo de estos a las redes, internet y videojuegos ¿Por qué?

–Cuando hay claramente una adicción suele ser demasiado tarde para los padres que no han sabido bien educar a sus hijos en esta materia. La sobrexposición desde edades tempranas a las nuevas tecnologías sin poner límites y normas claras (que interioricen) conlleva a la mala gestión de las emociones, a carencias de éstas y a la intolerancia y a la frustración. De ahí se sobrevienen las conductas agresivas, incluso violentas, o episodios de ansiedad o depresión.

–¿Es el abuso de la tecnología el problema?

–No. Es el detonante. La adicción a ésta no explica el problema de estas conductas por sí mismo. Existe un desajuste porque no se ha sabido gestionar su uso en los niños. No pueden estar con dos años con un móvil en la mano pasando el dedo o llevárselo a la cama con 10, 12 años, incluso con menos. Se tornan emocionalmente vulnerables y herméticos. No están siendo bien educados en esta índole. Se está delegando en el colegio una educación que debiera ser doméstica.

–¿Cuáles serían las pautas a seguir para prevenir estas conductas?

–Una vuelta de tuercas total. No tirar la toalla con niños de tan solo 8 o 10 años. Poner límites claros e inmediatos. Tiene que ser una labor colectiva. Enseñar a soportar y canalizar las frustraciones, y sobre todo, tomárselo en serio.