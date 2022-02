“La situación de la salud mental es dramática”

El llamativo suceso de la mujer, vecina de Coia, que convivió con el cadáver de su madre fallecida durante meses no deja de ser anecdótico. La orden del juzgado de someter a esta viguesa a una evaluación psiquiátrica es una oportunidad para hablar del estado del sistema sanitario gallego y español en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Así lo piensa Juan Fernández Hierro, psiquiatra forense en el Hospital Álvaro Cunqueiro y coordinador de la Unidad de Hospitalización de Agudos en este área. Al igual que sus compañeros, Juan asiste, día a día y en primera persona, al colapso de su unidad. Sobrepasados por un déficit de personal e infraestructuras, cargan sobre sus hombros, su tiempo y su trabajo todas las carencias que el sistema de salud pública acumula desde hace años.

–¿Desde un punto de vista psiquiátrico, cree usted que es habitual que se den este tipo de casos como el de la mujer que convivió con el cadáver de su madre durante tres meses?

–Esta situación concreta solo la conozco por los medios de comunicación. En cualquier caso y en vista de las informaciones, puedo afirmar que no es para nada habitual. Es absolutamente excepcional y extremo. Tanto por las condiciones en que estaba esta mujer como por lo poco frecuente que es que lleguemos a estos casos.

–Que se lleguen a estos extremos denota ciertas carencias del sistema sociosanitario. ¿Sería posible llegar antes a personas que padecen patologías mentales con más recursos?

–Desconozco si esta mujer estaba o no en algún tipo de tratamiento. También debemos pensar que es muy difícil que alguien con una conducta tan extraña, desde luego es sugerente de una presencia de alteración muy grave del juicio de realidad. Con todo, por lo que parece en las primeras informaciones, ha mantenido cierta apariencia de realidad de puertas afuera. Y esto también es muy raro. Normalmente, cuando una persona padece este tipo de alteraciones del juicio, es muy difícil que sea capaz de disimular su estado fuera del domicilio. Suelen saltar a la vista otro tipo de conductas que pueden poner en alerta a su entorno cercano y facilitar tomar medidas antes. Como por ejemplo, avisar a los servicios sociales. Esta es una de las vías por las que nos entran más casos.

–¿Cuál es la manera en la que se afrontan este y otros casos menos mediáticos desde el sistema sanitario?

–Cuando hablamos de síntomas psicóticos, tenemos que pensar que es algo transitorio. Solo la esquizofrenia la tienen el 1% de las personas. En Vigo y en cualquier otra parte. Este porcentaje representa muchísimos casos y la mayor parte de ellos, estabilizados. Seguramente todo el mundo conozca a alguien que padece esta patología y ni lo sabe. Tienen un tratamiento adecuado y hacen una vida normal como cualquier otra persona. Así es como se tratan habitualmente.

–¿Se ha avanzado mucho en esa parte farmacológica?

–Sí, hoy en día hay fármacos que se pueden administrar por vía intramuscular como si fuese una especie de vacuna. Con periodicidad mensual e incluso estamos ya trabajando con algunos que se aplican trimestralmente. Esto proporciona una base de tratamiento muy bien tolerada que previene la manifestación de los síntomas. En resumen, la mayor parte de los casos están muy normalizados.

–En cambio, los recursos para la salud mental llevan años estancados.

–Es que ese es el principal problema. La situación en la que está la atención a la salud mental es dramática. No damos abasto para poder ver a los pacientes con la frecuencia que deberíamos. Aunque en general, los casos más graves tienen un seguimiento adecuado.

–Entiendo que el problema es llegar a los pacientes, que está condicionado por la situación de colapso que se vive en la Atención Primaria gallega.

–Eso es. Son los primeros brotes los que si se tardan en detectar, pueden llegar a situaciones difíciles. Ese primer paso para que lleguen a la atención especializada para ponerles un tratamiento es el que acumula más retrasos. Hasta que no tenemos constancia del caso, no podemos hacer revisiones adecuadas. Lógicamente, no podemos obligar a nadie, pero si llegan a Atención Primaria y después a nosotros, podemos aconsejarles lo mejor para su salud.

–¿Existen soluciones a corto plazo para esta problemática?–

Ahora de repente se nos ocurre que la salud mental está muy en precario. Tenemos mucha prisa porque las consultas están desbordadas y las urgencias recibiendo una cantidad insólita de pacientes. Tenemos muchos intentos de suicidio... El caso de estos días de la mujer que convivía con su madre fallecida es anecdótico en el contexto de todo lo que vemos día a día. Es muy llamativo por las circunstancias pero no deja de ser excepcional. Lo grave para mí es todo lo demás.

–Es una oportunidad para hablar de salud mental y que los profesionales como usted argumenten las carencias que observan en el día a día.

–Claro, debemos huir del morbo e ir a la raíz de este déficit estructural tan grave que padecemos.