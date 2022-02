El pazo da Raposeira y el aviso de Amigos de los Pazos

El pazo de la Raposeira construido en 1625 es uno de los cinco pazos con los que cuenta la ciudad de Vigo en su casco urbano, siendo la única ciudad de Galicia que tiene esa concentración de pazos en la zona urbana. Bien es verdad que Vigo está gozando de cambios importantes que miran hacia su futuro, lo cual es digno de aplauso, pero es en el pasado donde la ciudad halla su identificación. Se queja la Asociación de Amigos de los Pazos de que, desde que el Ayuntamiento adquirió la propiedad del mismo se halla abandonado, sin obra alguna de conservación o restauración y de que de nada sirven las reclamaciones de urgente actuación realizadas por esta asociación a través del Registro Municipal. A mí lo que me extraña es que una asociación de tal calibre, que tanto ha hecho por la recuperación de nuestra memoria (¿o no Juan Manuel López-Chaves?), no tenga un trato directo, de tú a tú, con los responsables municipales de Patrimonio o del área que corresponda, y tenga que hacer cola en el Registro. A Raposeira no es un pazo BIC, quedó aprisionado y “esnaquizado” con Alcampo, pero merece atención y algún uso para el pueblo. ¡Pero si en 2013 anunció el Ayuntamiento a bombo y platillo, con Carmela Silva, que iba a recobrar todo su esplendor y pasaría a ser de disfrute ciudadano como centro sociocultural, y está hecho una selva! O falar non ten cancelas.

¡A cumplir años, jóvenes! Hoy llamaré a mi amigo Juan Peixoto, o rei dos viveiros do Rosal, que anda por el Goián tomiñés, para felicitarle por su cumpleaños, y de paso a su nieta Zoe. Hoy se cumplen 140 años del nacimiento del pintor allí nacido Antonio Fernández, así que Mané Villa abrirá el aula museo que lleva su nombre y a todos los visitantes regalarán un libro sobre su vida. Aprovechando que también cumplen hoy años y viven allí pueden ir a homenajear al pintor el pirotécnico Antonio Amado o la goianesa Olga Barros. Yo me encargaré de felicitar al abogado Nemesio Barxa, que cumple un montón, y a Manolo Moreiras, el ex del “Catro caminos” en Gondomar. ¡Qué día, 16 de febrero! Hablemos de cincelado, Edu Y con placer os aviso de la cita a quienes os interese con “los viernes de la EMAO”, que es la Escuela de Artes e Oficios. Apunta, Alicia Resille y todos los que como tú están en el curso de orfebrería. A las 19 horas, os hablará allí sobre el arte del cincelado el que desde 1974 y 2015 fue profesor de orfebrería, Eduardo Álvarez Blanco, que será presentado por la actual , Sandra de Jesús. ¿Dónde? Pues en la biblioteca, qué mejor sitio.