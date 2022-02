Lavadores presume del párroco de más edad de la diócesis

“Muchas personas me preguntan cuándo me jubilaré. Les contesto que cuando me jubile la vida: hasta que la salud me lo permita. No sé cuánto me faltará, tampoco nunca pensé en llegar a esta edad”. Plácido Vázquez Peña (10 de septiembre de 1935, San Xoán de Piñeiro, Maside, Ourense) es el párroco de mayor edad de la diócesis de Tui-Vigo. Ejerce en la parroquia de San Paio de Lavadores y es administrador parroquial de San Xoán de Cabeiro, en Redondela, además de consiliario diocesano de la Adoración Nocturna Española masculina. A sus 86 años, y camino de los 87, muestra una pasión contagiosa por su vocación y asegura que está “contento” y agradecido por las muestras de cariño de los feligreses “más cercanos: los que practican”.

Preguntado por la falta de relevo generacional, deja claro que, en su gremio, no son “menos felices” que en otros. “El clero no parece lo más amargado de la sociedad, todo lo contrario. Tenemos menos estrés, es una vida en paz”, destaca antes de desvelar que su fe le motiva a seguir divulgando el mensaje divino más de dos decenios después de abandonar la docencia –fue profesor de Religión– en el instituto de O Calvario, barrio al que llegó con 2 años y en el que reside ahora: en un piso puerta con puerta con el de su hermana y su sobrina. “Mis padres vinieron a Vigo para trabajar. Mi padre era feriante, vendía productos de cuero que trabajaba él, y mi madre tenía una charcutería en el mercado”, recuerda con orgullo. Reconoce que su salud es “fantástica”, por lo que, Dios mediante, continuará disfrutando de su vocación, que comenzó a canalizar en su infancia: primero, como monaguillo; después, ingresando en el seminario; y, más tarde, ordenándose sacerdote, con 24 años. “Conduzco, tengo todos los puntos del carné, duermo bien, camino bien, salgo a caminar un día a la semana entre 8 y 10 kilómetros, y tengo buena memoria: recuerdo fechas concretas de eventos que viví y me sé las contraseñas de todo, ya sea para encender el móvil o utilizar la banca electrónica. ¿De qué me puedo quejar? Parece que lo de la enfermedad no va conmigo, le doy las gracias a Dios por ello”, manifiesta antes de lanzar un comentario con tono bromista: “Eso sí, correr no puedo”. De entre las anécdotas que recuerda con más lucidez, su buena memoria le permite recuperar de su cajón el momento en el que ayudó a una persona ingresada en el Hospital Meixoeiro a convencerse de que debía operarse para salvar su vida: “Me llamó un médico y me dijo que un señor se iba a morir porque se estaba desangrando y no quería operarse. Me comentó que se moriría en cuatro o cinco horas. Entonces, fui a hablar con él, era un señor de As Neves. Le avisé de que se moriría si no se operaba y que, si decidía no operarse, lo mejor era que rezáramos. Hacía que me iba de su habitación, pero, realmente, no quería irme y dejarle morir. Finalmente, hizo caso a la recomendación del médico. A los ocho días, se fue del centro hospitalario”. Aprovecha este relato para anotar que le llama la atención que haya tanta gente enferma en los hospitales que no pregunte por el capellán a pesar de ser creyentes. “En algunos casos, es por desconocimiento. Es cierto que recuerdo con cariño los episodios en los que sí pude ayudar”, apostilla. Sobre la experiencia del confinamiento, rememora los momentos en los que tenía que salir de casa para acudir a los entierros, “unos cuatro” entre las dos parroquias que tiene a su cargo. “Celebraba misas en casa, ya que siempre había dos participantes: mi hermana y mi sobrina, que viven al lado. Lo llevé realmente bien”, destaca. Formación en lenguas Plácido Vázquez se especializó en la universidad en lenguas románicas. Ejerció de cura en parroquias de Salvaterra de Miño, Tomiño y Vigo, así como en el Hospital Povisa. También fue profesor del Seminario Menor de Tui. En su currículo, a su vez, aparece su colaboración con la parroquia de San Pablo.