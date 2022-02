Hasta dos horas. Ese fue el tiempo que tuvieron que permanecer a la espera esta mañana cientos de jóvenes de entre 20 y 29 años de edad para ser vacunados en el recinto ferial del Ifevi debido a la falta de dosis. Esta situación provocó un enfado generalizado debido a que muchos tuvieron que perder clase o parte de su jornada laboral, y suscitó un aluvión de críticas a través de las redes sociales, denunciando la falta de vacunas, de personal para administrarlas y también la falta de información por parte de los profesionales que se encontraban en el recinto.

Sumado a la falta de vacunas, lo que generó una larga hilera de personas que se prolongó hasta la rotonda de la entrada principal del recinto ferial, las condiciones meteorológicas también afectaron a los jóvenes que estaban convocados por el Sergas para recibir la tercera dosis contra el COVID, puesto que tuvieron que permanecer a la lluvia durante la espera y sin posibilidad de cobijarse.

Ante la falta de información y ver que no se solventaba la situación, muchos optaron por dirigirse al punto de información, en donde se les indicó que para poner una reclamación deberían acudir al Hospital Álvaro Cunqueiro. Otros intentaron llamar a la Consellería de Sanidad para denunciar lo que estaba pasando, pero aseguran que no recibieron respuesta. La única alternativa que se les ofreció fue esperar hasta que llegara un nuevo cargamento de las dosis, aunque no se les concretó la hora a la que tendría lugar la reposición. Fue en el entorno de las 14.00 horas, cuando empezaron a llegar más profesionales de refuerzo al Ifevi y la hilera de jóvenes comenzó a avanzar lentamente.

Fuentes del Sergas explicaron que "el exceso de demanda" de la jornada de hoy fue lo que provocó que las dosis se agotaran. Así, señalaron que además de los que son convocados para recibir la dosis de recuerdo, en la actualidad también pueden acercarse al recinto del Ifevi todas aquellas personas que quieran vacunarse, dentro de las repescas organizadas por el Sergas. Fuentes de la Gerencia del área sanitaria apuntaron que "habitualmente no suele acudir tanta gente, pero en la jornada de hoy se dio la casualidad de que sí". En el momento en el que se dieron cuenta de que las dosis de las vacunas no llegaban, se procedió a solicitar un nuevo cargamento que "se retrasó entre 30 y 45 minutos", afirmaron desde el Sergas.