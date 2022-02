El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, congregó este miércoles a buena parte de la clase empresarial de la ciudad con un doble objetivo: defender las inversiones de su gobierno en Vigo, actuaciones que desgranó con extraordinario detalle –desde obras de decenas de millones a otras menores– e intentar zanjar la polémica sobre la nueva autovía entre Vigo y Porriño.

En su intervención en el Círculo de Empresarios, el presidente gallego negó en varias ocasiones que le hubiese dicho a la ministra que la Xunta renunciaba a construir ese vial –“para nosotros es un compromiso irrenunciable”– y responsabilizó al Gobierno socialista de la situación de olvido que pesa sobre él. “El señor Ábalos, cuando era ministro, me dejó claro que esa autovía no era una prioridad de su departamento. Y con Ábalos he mantenido muchas diferencias, pero he de reconocerle que conmigo siempre habló claro. Pero es que en la última reunión que mantuve con su sucesora [en alusión a Raquel Sánchez], ella me confirmó que no se podía comprometer con esa actuación. Y tampoco con la supresión del peaje de la AP-9 en el tramo Vigo-Porriño mientras la autovía no estaba hecha”, aseguró el mandatario gallego.

Feijóo atribuyó las críticas de Caballero, que le acusa de comunicar al Gobierno que renunciaba a la autovía, a “una política banal, del espectáculo, a un discurso oportunista para tapar otros problemas”. “A ver si ahora va a resultar que yo tengo capacidad de mando sobre el Gobierno, sobre el Ministerio de Transportes y sobre la Dirección General de Carreteras. Todo esto me parece cómico”, dijo.

En su tribuna, “Un Vigo aberto nunha Galicia mellor”, presidente de la Xunta reafirmó el compromiso de su gobierno con la ciudad y con su tejido productivo, del que ha destacado el liderazgo en sectores como automoción, construcción naval, pesca o complejo mar-industria. Y aseguró que ese compromiso no solo se mantiene sino que se incrementa, citando ejemplos como la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro, la reforma del Hospital Meixoeiro o las próximas entregas de la estación intermodal y de la nueva Ciudad de la Justicia.

Núñez Feijóo también recordó que “el mayor compromiso con la vivienda pública de Galicia” se hace en el barrio vigués de Navia, con la previsión de construir 1.600 viviendas, y expresó su deseo de que la Xunta tenga pronto licencia del Ayuntamiento para acometer la urbanización. También citó el módulo de atletismo del Ifevi –que cuenta con una oposición frontal por parte del Concello–, el futuro centro de salud Olimpia Valencia o incluso la finalización de la lonja de Canido.

El presidente del Círculo, Manuel Rodríguez, que entregó la placa de Socio de Honor de la entidad a Nuñez Feijóo, se refirió en su intervención a la necesidad de lograr acuerdos entre empresarios y dirigentes, para poder “imaginar juntos el Vigo del presente y del futuro, de las necesidades reales y expectativas y de su contribución a Galicia”.

Manuel Rodríguez: “Caballero y usted son dos líderes potentes condenados a entenderse”

El presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, Manuel Rodríguez, aprovechó la presentación de la intervención de Alberto Núñez Feijóo para defender la necesidad, casi la obligación, de que entre Xunta y Concello se deje atrás la confrontación permanente y el cruce de críticas y descalificaciones constantes para apostar por el diálogo y los acuerdos. Y deberían hacerlo en beneficio de Vigo y de Galicia. “Permítame decirle señor presidente que Abel Caballero y usted representan dos liderazgos muy potentes en Vigo y en Galicia y que los dos están condenados a entenderse”, aseguró Rodríguez en su parlamento, en el que resaltó la “empatía y la generosidad” como dos valores que deberían imperar en la vida pública.

Rodríguez recordó toda una batería de cuestiones que tiene pendientes la ciudad –la conexión por Alta Velocidad con Ourense para llegar a Madrid, la aprobación del Plan Xeral de Urbanismo, el desarrollo del Puerto, la nueva autovía con Porriño, el Corredor Atlántico...–, asuntos en los que es imprescindible, a su juicio, una coordinación entre las administraciones autonómica y municipal. Para reforzar su idea de entendimiento entre Feijóo y Caballero, dos políticos que mantienen continuas discrepancias en público, Rodríguez advirtió al presidente gallego que la pretensión de construir una mejor Galicia sin contar con la primera ciudad gallega “es imposible”.