Se nos fue ayer por culpa de un cáncer una mujer muy querida en Vigo, aunque en sus últimos años, en parte por su enfermedad, se mantuviera apartada de esas actividades sociales a las que fue tan afecta y por las que fue tan reconocida. María Falagan falleció y mucha pena sentimos quienes la conocimos, gozamos de su amistad y alegría y supimos de su gran sensibilidad. Yo la recuerdo desde que estuvo en A Coruña con su entonces marido Javier Moreda, iniciándose en la tutela del arte en una galería junto a José Manuel López Calvo, director del Kiosco Alfonso. En 1988 volvió a su Vigo natal dirigiendo una galería de arte dentro de la inolvidable librería Bertrand, después dirigiría Ad Hoc, presente en Arco y con gran proyección incluso más allá del mercado nacional. Ya en los años 90 lo haría en Madrid en dos galerías, una la 57 y la otra Arte y Naturaleza, volviendo a Vigo pasado el año 2000, donde aún tendría una interesante aunque comercialmente fallida experiencia, una librería especializada dentro del museo Marco. Se nos fue y no sin sufrimiento pero nos quedó en la memoria y en el caudal de los afectos.

Roma lanza “Algunas veces”

Hace nada menos que 19 años fue concebida junto al mar, en el salón de la casa materna. Hoy, poco antes de cumplir los 20, salió por vez primera a la calle tras no pocas vicisitudes. No es un ser humano sino una canción con su propio videoclip oficial. Se titula Algunas veces, la cantante viguesa Roma la trajo a la luz, Amaro fue su cocreador en sus principios (la incluyó en su primer disco con la compañía vocal de Eva Amaral) y ahora Mon Cancela hace de compañero en la “contraparte” masculina. Hace 19 años publiqué yo foto de un beso entre una Roma y un Amaro enamorados mientras la componían. Acabó el amor. Roma es quien la canta ahora, yo la oí por vez primera cruzando un puente romano hace días y me gustó mucho esta grabación de “La bodega Records”, producida por Rober Carcos. Hermosas imágenes las del videoclip, playa, mar y luz de amanecer al fondo, rotundo el paisaje como el cuerpo de Roma compitiendo con las curvas de su guitarra sobre la arena. Sí, sí. “El mar de mi ventana, se funde con la arena de tu cara”.

Adiós a Vicens, de Los Bravos

“Se nos están muriendo aquellos con cuya música bailábamos en nuestros guateques adolescentes”, escribió en un chat el vigués Guillermo Ferreiro, que cumplió 69 tacos. Y es que se murió Miguel Vicens, el bajista de Los Bravos, y Guillermo recordaba el Black is Black que bailaban su gente, hoy con canas, cuando sus cuerpos aún estaban llenos de ilusiones, cantada por Mike Kennedy. Se murió Vicens, puntal de su memoria.