Otro capítulo más de la batalla entre la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo. El alcalde, Abel Caballero, avanzó en la rueda de prensa diaria que la entidad local llevará a los tribunales la propuesta de la presidencia del patronato del Ifevi -que ostenta el conselleiro y vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde- de que el Ifevi le “regale” al gobierno autonómico dos pabellones -el 3, que cuenta con gradas abatibles, y el 5, en construcción- para dar vida a un módulo deportivo. Así lo aseguró tras reunirse con el presidente y el vicepresidente de Conxemar, José Luis Freire y Eloy García, respectivamente, a quienes les informó de la propuesta autonómica. “Es un ataque directo a la economía de la ciudad, tanto, que los responsables de Conxemar no se lo creían, me pidieron que les enviáramos la documentación”, apuntó.

El regidor advirtió que, de consumarse la operación que el equipo de Alberto Núñez Feijóo tiene entre ceja y ceja, existe “riesgo de supervivencia” del Ifevi. “Es una durísima agresión a la economía de Vigo transformar un instituto ferial en un mal ámbito deportivo dejando al ámbito expositivo y la economía de Galicia, que depende tanto del Ifevi, sin capacidad de contratar todas las ferias que aparezcan. Conxemar necesita todo el espacio y su montaje lleva 15 días. ¿Se tiene que paralizar la actividad deportiva un mes antes de Conxemar? Es un disparate”, señaló antes de acusar a la Xunta de “ahorrar dinero a costa de Vigo de nuevo”.

Caballero dejó claro que el Concello está dispuesto a darle suelo al gobierno gallego para que haga realidad el pabellón “y lo pague”. “¿Por qué no construyen un pabellón o pagan el alquiler? Lo quieren gratis. Los representantes de Conxemar no daban crédito”, indicó, a la vez que instó a la Xunta a que “pague el dinero” que “debe” al Concello de las instalaciones deportivas de Balaídos: “Nos prometió 5 millones”. “Hicimos la entrega del suelo para construir un pabellón para el ifevi y resulta que se lo queda la Xunta, que no es para el Ifevi, y ni siquiera es para la economía de la ciudad, sino para algo que no sabemos muy bien qué es. Nuestra oposición es total”, apostilló.

Reiteró que el pabellón 5 “se hace para Conxemar, para la economía”, por lo que “no puede estar ocupado con otras cosas”. “Vamos en la dirección contraria. Las ferias son economía, tenemos que competir ofreciendo el producto Vigo, que está de moda. La Xunta quita cosas de la economía para ahorrarse el dinero de un pabellón deportivo, no es más que eso. Es un ataque frontal contra esta ciudad”, añadió.

En la reunión con los representantes de Conxemar, también se abordó la necesidad de ejecutar la nueva autovía a Porriño en túnel. “Sus directivos, por tanto, el mundo de la pesca, entienden que es imprescindible, no podemos seguir teniendo la vieja autovía, llena de curvas”, manifestó Caballero. A su vez, adelantó que el Concello le enviará a la administración autonómica una propuesta en la que reflejará “cómo tienen que ser los accesos al Ifevi”. “La Xunta tiene mayoría total y absoluta en el Ifevi, tiene que ponerse a resolver los accesos, tiene toda la capacidad”, argumentó.