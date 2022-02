“Quiero que la Xunta en Vigo no haga conciertos del Xacobeo, sino de Vigo”. Es la postura del alcalde, Abel Caballero, en relación al Xacobeo, que definió como un “fenómeno” de Santiago. “¿Por qué tenemos que tener conciertos del Xacobeo? ¿Por qué la Xunta no paga conciertos de Vigo? ¿Por qué es más importante que la Navidad de Vigo o el verano de Vigo?”, se preguntó en la rueda de prensa diaria tras ser cuestionado por este tema, al que hace referencia en la entrevista publicada por FARO el pasado domingo.

Caballero pidió recursos al gobierno gallego para que sea el propio Concello quien organice los conciertos. “Quiero que les llame conciertos de Vigo y nos dé recursos a nosotros para hacerlos. Yo no tengo complejos, Vigo no tiene complejos. El Xacobeo es un fenómeno de Santiago: ¿son más importantes que nosotros en Santiago? Me parece bien que haga el Xacobeo, pero los conciertos tienen que ser pagados por la Xunta. Ya está bien de complejos”, apuntó el alcalde.

El mandatario local insistió en que la Xunta “tiene que pagar conciertos de verano en Vigo y se llamarán conciertos de Vigo”, así como la Navidad de Vigo. “Ya está bien, viene con imposiciones de proyectos de otras ciudades. Que atienda los proyectos de esta ciudad. La Xunta no sabe que hay una ciudad que se llama Vigo. Si quiere financiar conciertos de las fiestas de Vigo, que envíe el dinero y adelante, igual que paga en Santiago, pero llamándoles Vigo, no Xacobeo. ¿Por qué se tienen que llamar Xacobeo?”, añadió.

Sin su permiso?? Que la gente pueda disfrutar con algo en lo que él no sea el protagonista absoluto?? Estos del Xacobeo deben estar locos.. qué se habrán creído?? https://t.co/rcB9jZde91 — Alfonso Rueda (@ARueda68) February 13, 2022

Para responder a las declaraciones del alcalde recogidas por FARO en la entrevista publicada el domingo, en las que asegura que, en Vigo, “no se harán conciertos del Xacobeo, serán conciertos de Vigo”, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, utilizó la ironía para mostrar su posición al respecto en redes sociales: “¿¿Sin su permiso?? ¿¿Que la gente pueda disfrutar con algo en lo que él no sea el protagonista absoluto?? Estos del Xacobeo deben de estar locos... ¿¿Qué se habrán creído??”.