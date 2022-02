“Municipios de todo el país prestan atención a Vigo, nos copian, y eso me enorgullece”

Un Abel Caballero abonado al prime time televisivo “por el éxito de Vigo” desgrana en esta entrevista nuevos proyectos de transformación urbana vinculados al “ Vigo Vertical”, sus previsiones para la próxima Navidad –“superaremos los 6 millones de visitantes”–, los palos en la rueda que, denuncia, el Gobierno gallego pone en temas clave de ciudad como la autovía alternativa a la A-55, el nuevo PXOM o el AVE por Cerdedo, y vaticina un resultado “aplastante” en las próximas elecciones municipales: “No necesito encuestas, basta con salir a la calle”.

–El Hormiguero, Salvados, Todo es Mentira… hasta Sálvame. Le ha cogido gusto al “prime time”.

–Eso denota algo. ¿Por qué llevan estos programas al alcalde de Vigo? Porque la ciudad es hoy un centro de atención.

–Una campaña de marketing millonaria, gratis. Pero a quién beneficia más, ¿a Vigo o a Abel Caballero?

–Absolutamente a Vigo. Abel Caballero da igual. Lo importante es que a través de esos programas la gente conoce la ciudad, nuestro proyecto, quiénes somos… Ya nadie pregunta dónde está Vigo. Todo el mundo conoce nuestra Navidad, Cíes… Es mi objetivo y lo voy a seguir haciendo.

–Las luces de Navidad. ¿Su mayor éxito político?

–Mis éxitos políticos interesan poco. Interesa el éxito de Vigo. Toda España está pendiente de nosotros. Abrimos y cerramos la Navidad del mundo. Ya le gustaría a las grandes ciudades del mundo poder decir esto.

–¿Con qué nos sorprenderá este año?

–Las hay [sorpresas], pero no te las cuento porque si lo hago, nos copian. Docenas de ayuntamientos de todo el país prestan atención a lo que pasa aquí para hacerlo ellos también. Y eso me enorgullece. Este año nos marcamos como objetivo 5 millones de visitantes, los superamos. El próximo me fijo como meta más de 6 millones. Vigo fue la ciudad con mayor ocupación hotelera de toda España en diciembre. Y todo esto con nuestros propios medios. Vigo es sinónimo de cercanía, una ciudad amable.

“Veo a la Xunta combativa contra el Plan Xeral por razones políticas: tendrá que dar explicaciones a los vigueses”

–En 2019 dijo que este mandato sería el de la creación de empleo y de suelo industrial. El empleo es cierto que ha mejorado tras el mazazo de la pandemia, pero no se ha ganado todavía ni un metro de suelo.

–El empleo es central. ¿El suelo industrial? Está en el Plan Xeral. ¿Su aprobación? Ya no depende solo de nosotros, sino de la Xunta. Y por cierto, la veo muy combativa contra el plan de Vigo por razones políticas y para ahogar a esta ciudad. Porque el plan es magnífico, con una gran aceptación social y empresarial. Va a tener que dar muchas explicaciones a los vigueses.

–Concello y Puerto mantienen posiciones inamovibles en temas como la ampliación de espacios portuarios o el tren a Bouzas.

–No, no… En rellenos. Espacios portuarios, dentro de la zona de tierra, tienen todo nuestro apoyo. Estamos hablando con Adif para cederle terrenos al Puerto. Lo que no habrá son más rellenos. Van a matar la ría. Lo que tampoco apoyo ni permitiré es esta estupidez de un tren rompiendo todo Vigo para ir a ningún sitio [en alusión a la terminal de Bouzas].