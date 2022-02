El Club Montañeiros Celtas, el más longevo de Galicia, cumple 80 años en la cumbre

El montañismo no consiste solo en hacer cumbre y, de hecho, trasciende todos los límites del deporte. Ese es el denominador común de todos los testimonios de los socios del Club Montañeiros Celtas recogidos para este reportaje. “También hay grandes recuerdos. Buenos y malos, pero que, en definitiva, nos han llevado hasta aquí, hasta lo que somos hoy”, explica Albino Quinteiro, que hoy tiene 73 años y lleva desde los diez en el club.

Muchos vigueses conocen el Club Montañeiros Celtas, pero pocos saben la historia de su nacimiento. En 1942, el Centro Gallego de Excursionismo y la Peña Viguesa de Excursionismo se unen y juntos crean la Sección de Montaña del Real Club Celta de Vigo. De ahí que todavía perdure la palabra celta en su nombre. También la cruz de Santiago. En el 1952 se desvincularán y ya en democracia recuperarán su onomástica gallega, antes censurada

Quinteiro estuvo detrás de la organización que llevo a una decena de Celtas por primera vez al Everest. Él, como sus compañeros, ensalza la memoria de los hermanos Veiga, Antonio y Chito, sin los que ni el club no sería lo que es hoy. Junto a otros miembros fundadores como Antonio Navarro escribieron muchas de las grandes páginas de la historia del alpinismo gallego.

Quinteiro se emociona al recordar algunos momentos oscuros de entre tantas hazañas brillantes. En especial, la pérdida de sus amigos José Ramón Melón en un accidente en Peña Oubiña y el que quizás le marcó más, el de Santiago Suárez, fallecido en la cordillera del Himalaya: “Tuvimos que enterrarlo en la propia montaña y seguir adelante”. Los accidentes en montaña no son anecdóticos. Hablan a la perfección de factores clave en el alpinismo: la preparación física y mental necesaria.

Primer gallego en Anapurna

De preparación sabe bastante Sechu López, miembro de Celtas desde 1993 y popular alpinista gallego que ha coronado ya tres ‘ochomiles’. Entre ellos, fue el primer gallego en conquistar el Annapurna, el gran pico nepalí y que además coronó hace ahora diez años, en el setenta aniversario del club. “Hai que ter sorte, pero é fundamental ser quen de loitar contra os elementos. Saber sopesar na balanza o risco e a posibilidade de éxito”, explica López.

Este tipo de expediciones como las que Sechu domina, pueden llegar a durar cuatro semanas: “Os que vamos a pulmón, sen botellas de osíxeno, necesitamos un tempo a maiores para ir adaptando o corpo ás diferentes condicións de presión”, expone López.

Conquistando el Kilimanjaro

La imagen principal que ilustra este reportaje tiene un valor fundamental en la historia de Montañeiros Celtas. En ella, los hermanos Veiga y Antonio Fernández ‘Cholo’, posan junto a los habitantes del entorno del Kilimanjaro. Esa foto está hecha durante el año 1966 y, en su momento, revolucionó la prensa nacional. “En aquel momento, en España no se salía mucho y recuerdo un gran revuelo cuando lo hicimos. Hasta nos recibió el embajador de España en Kenia”, rememora Cholo. El material que llevaron al viaje era “cutre” si se compara con lo que se utiliza hoy en día. “Llevábamos cuerdas de cáñamo, imagínate._Era una época en la que se le exigía más al montañero en detrimento del material. Influía mucho más tu fortaleza física y mental de lo que influye ahora”, reflexiona el veterano montañero que llevó a la cima del Kilimanjaro un banderín con la bandera de Vigo.

“El amor que todos le juramos a la montaña es eterno”, añade Cholo, “muchas veces, a mis 77 años voy solo de paseo a la montaña. Pero lo cierto es que nunca me siento así, sé que conmigo van todos los compañeros que ya no están y todos los recuerdos fantásticos que vivimos juntos”. Con humildad, Cholo le quita importancia al evidente mérito de sus logros conjuntos: “Siempre digo que somos enanos a hombros de gigantes. Hemos heredado experiencias y sabiduría de gente que dio lo mejor de sí por el montañismo. No solo aprendimos a andar en la montaña, sino que también aprendimos una filosofía de vida, unos valores”, remata.

El cuidado de la montaña

Aquellos valores que heredaron han perdurado en el tiempo con gran fortaleza. Tanto es así, que Celtas ha formado parte activa, durante diez años, de la Plataforma en defensa da Serra do Galiñeiro. La actividad militante de este colectivo, compuesto por 43 entidades civiles de la comarca, jugó un papel fundamental en la paralización definitiva del plan de la Xunta de Galicia para construir 14 generadores en ese entorno tan codiciado por montañistas y comuneros. Para Carmen Pérez Orge, actual presidenta de Montañeiros Celtas la reflexión es clara: “No se pueden colocar aerogeneradores en entornos donde hay población y con especial riqueza medioambiental. Valoramos la importancia de las renovables, pero es necesario medir su repercusión económica y ambiental”, explica.

Cova do Rei Cintolo

Los argumentos de los integrantes de Celtas tienen un peso especial en lo que a patrimonio natural se refiere. De hecho, fueron pioneros en cartografiar y explorar a fondo la Cova do Rei Cintolo, uno de los tesoros espeleológicos gallegos ubicada en el Concello de Mondoñedo. Aunque el primer plano del que hay constancia se ubica a finales del siglo XIX, es en 1954 cuando el club organiza una gran expedición, en la que el equipo de exploración avanza hasta la Galería del Río. El equipo explorador, acompañado de grandes topógrafos y arqueólogos, es autor responsable de la primera topografía conocida. En esa misma expedición, los Celtas encontraron una punta de flecha arponada tallada en hueso.

Por un rocódromo municipal

Aunque el Club Montañeiros Celtas goza de buena salud y ha sido apoyado por numerosas instituciones y personalidades a lo largo de su historia –Manuel Fraga les prestó para una expedición el teléfono satélite con el que viajó él a Cuba–, también guardan proclamas. Una de ellas es que el Concello favorezca la creación de un rocódromo municipal profesional: “Tenemos jóvenes escaladores de primer nivel, a punto de entrar en las olimpiadas, pero las familias se ven abocadas a llevarlos a entrenar a Lugo o a A Coruña”, reclama la presidenta Carmen Pérez Orge.

Ciclo de cine de montaña

Por si Celtas tuviese poca variedad de actividades, esta semana organizaron su tercer ciclo de cine de montaña, llamado Mendi Tour Vigo. Fueron tres días de programación del “mejor cine de montaña”. Así, Celtas organizó proyecciones de los mejores films de la última edición del Bilbao Mendi Film FestivalProyect, toda una referencia cinematográfica.

Las pioneras que conquistaron el Kilimanjaro En la década de los ochenta no era nada habitual que las mujeres hiciesen grandes expediciones de montañismo a lo largo del planeta solas. Pero si hay una constante en la historia del Club Montañeiros Celtas es la valentía y la perseverancia. Así, en el año 1987, la sección femenina del club se aventuró en el que sería el viaje de sus vidas. Casi diez mil quilómetros las distanciaban de su destino: las montañas de Tanzania. Y no una cualquiera. Nada menos que el Kilimanjaro, un gran y codiciado pico en aquel entonces con sus impactantes 5.895 metros de altura. Hasta el momento, estas pioneras del montañismo en Galicia –fueron las primeras en hacerlo– solo habían visto la imponente montaña en alguna fotografía de revista o periódico. “Imagina las peripecias que tuvieron que vivir para llegar allí en aquella época. Seis mujeres solas cruzando el mundo. Fueron sin duda unas referentes”, reflexiona la actual presidenta

“El montañismo es más que deporte. Compartimos un modo de vida” Carmen Pérez Orgen

Formar parte de la dirección del Club Montañeiros Celtas no es solo un honor para Carmen Pérez Orge, es también un síntoma de la pasión que ella y sus compañeros tienen por la montaña y por la gran familia que conforman. Todos lo hacen por pasión. Nadie gana nada material a cambio. Consiguen, eso sí, la satisfacción de ver cómo el club en el que viven desde hace décadas goza de buena salud y todavía le queda mucho camino por andar.

–Supongo que en ochenta años habrán cambiado muchas cosas en el club y en la montaña.

–Han cambiado muchas cosas, sí. Aunque el espíritu y el amor por la montaña prevalecen, hemos ido profesionalizándonos, claro, con más tecnificación, aunque ya los propios precursores eran grandísimos montañeros.

La actual presidenta de Montañeiros Celtas habla sobre pasado, presente y futuro de un colectivo que es casi como una familia

–Han creado un gran sentimiento de pertenencia, de colectivo, en torno la club.

–Sí, esa voluntad de compartir es de lo mejor que tenemos. Compartir tus límites también: la sed, el hambre, el cansancio... Pero también momentos inolvidables de apoyo y de disfrute. De sostenernos los unos a los otros en la montaña, ese es un pilar fundamental de Celtas.

–¿Cómo es posible que sea en las Rías Baixas dónde está el club más antiguo y a la vez donde menos montañas hay de Galicia?

–Pues principalmente por aquella gente que hizo tanto por el club a la hora de conformarlo. Eran personas que tenían una visión moderna, que estaba muy al día. Sabían que estas cosas se estaban haciendo fuera del país y que también nosotros podríamos hacerlas. Se junto gente aventurera afincada aquí, que tenían unas mismas expectativas. Veían que había otras cosas para hacer y además tenían la inquietud para llevarlas a cabo. Ir en los sesenta al Kilimanjaro, al Monte Kenya... Imagínate.

–Tras todos estos años y experiencias vividas, ¿considera que hay relevo generacional para Montañeiros Celtas?

–Desde luego que lo hay. Los 1.025 socios que tenemos a día de hoy lo confirman. Siempre hay gente joven.

–Pero la sociedad ha cambiado para ellos. ¿Lo ven igual que ustedes lo veían?

–Es cierto que la sociedad de hoy día es muy diferente a la de hace 30 años. Ahora los jóvenes tienen acceso a muchas más cosas. y hay gente que lo quiere todo ahora. De forma inmediata y con gran intensidad y adrenalina.

–Eso choca un poco con lo que supone el montañismo.

–Claro. Mucha gente llega creyendo que en dos días van a subir grandes montañas. Se requiere preparación y eso tiene sus tiempos. La gente que al final se queda se da cuenta de que esto es más profundo que eso.

–Escalada, alpinismo, espeleología, submarinismo, cursos y hasta ciclos de cine. ¿Qué os queda por hacer?

–Pues mira, tenemos un objetivo por cumplir de nuevo que ya lo hemos hecho otras tres veces: la Travesía de la Ría. Una ‘matada’, como decimos nosotros. Esperamos hacerla en verano. Se trata de un gran recorrido que combina muchas modalidades de deporte. Salimos de Canido en kayak y cruzamos la ría hasta la playa de Melide, en Donón. Se apean y escalan unas paredes magníficas que hay en el pueblo y se van caminando hasta los montes de Domaio. Allí se descansa, luego van hasta Rande y cruzan el estrecho de nuevo pero esta vez a nado. Al otro les esperan unas bicicletas y se van hasta el Aloia. Nada menos. Estas cosas de ponerse al límite y probarse nos encantan aquí. No todos llegan al final, claro, pero es parte de la travesía.