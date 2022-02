Hidalgo Cuñarro: museo de la historia para el Castro

Degustaba yo en el restaurante del Nagari una merluza de pincho a la parrilla con almejas de O Grove en salsa bilbaína y patata torneada y de la vegetal visión que ofrece comer junto al gran ventanal interior, cuando le reconocí, en una mesa cercana. ¡Pardiez, si era el arqueólogo José Manuel Hidalgo Cuñarro, al que le hicimos Luis Piñero y yo, al alimón, en 1978, la primera entrevista de su vida como director del Museo Municipal Quiñones de León! Sabía que tras esa etapa pasó quince años de viaje por Brasil y toda Sudamérica pero poco más. Me contó que ahora, ya de vuelta, estaba con el proyecto de una asociación cultural sobre el parque del Castro que vaya de la prehistoria a la actualidad. Y es que ese monte, como me contó, fue protagonista y testigo de toda la historia de Vigo. ¿Su objetivo? Eliminar el tráfico de coches y construir un centro de interpretación o museo de la historia de la ciudad en su cumbre.

Acordeireta con Vilarmide

Creo que fue en la antesala del verano pasado cuando empecé mi columna diaria escuchando Loitar cantando, el primer disco del grupo vigués Acordeireta, compuesto por los galaicoestelares Patricia González y Alejandro Balbuena. Dije entonces, mientras escuchaba su O Chascarraschás, que despertaba mi alma galaica y no me ponía a bailar porque escribo a horas en que la gente de bien se ha acostado o no se ha levantado. Acabo de recibir un nuevo vídeo de ellos, que es un homenaje a uno de los grandes gaiteiros de Galicia, Desiderio de Vilarmide, y al oír a Alejandro interpretar al acordeón la “muiñeira de Vilarmide” y ver a Patricia cantando un poema de Alberto Calvín (con su calentura labial incluida), otra vez quiero salir a bailar aunque no me atrevo por no hacer el ridículo. ¡Qué buen trabajo hacen gente como los de Acordeireta homenajeando nuestro pasado, refrescando con ello nuestro presente y dejando a su vez huella para el futuro! ¡Viva Desiderio de Vilarmide!

De aceites en la Ostería

¡Qué mala suerte la mía o, mejor, de la dieta que me he impuesto! Ayer no fui a comer al Nagari en Vigo con los de Marqués de Murrieta para acompañar sus vinos con un menú de pura aventura palatial. El lunes no podré ir a A Coruña a estrenar la recién inaugurada Ostería Peroni porque es el Día de los Enamorados y una rubia podría repudiarme por abandonarla tal día por los de esos excelsos aceites La Torre de la malagueña Finca la Torre, Borja Adrián y Ana Escobar. Pena porque iba a celebrar allí los 10 años de su proyecto de hacer el mejor aceite de España. Conseguido.