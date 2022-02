Continúan las pesquisas para cercar a los autores de la brutal paliza hace casi dos semanas en pleno centro de Vigo. Si la primera identificación errónea motivó el encarcelamiento, previsiblemente, de un varón que, según declaró, estaba en casa con su novia y nada tuvo que ver en la agresión, la Policía Nacional busca algo más que un reconocimiento facial para proceder a la detención de dos varones, ambos futbolistas amateurs de la provincia ourensana, sobre los que gira ahora la investigación.

Lo cierto es que la difusión de los vídeos de la pelea está siendo clave para la resolución de este caso, ya que fue un testigo de la ciudad ourensana el que precisó las supuestas identidades de los dos agresores. Las personas a las que la Policía tiene en su punto de mira son dos jugadores de fútbol que militan en sendos equipos locales, uno de ellos, el que en el vídeo procesa los golpes más virulentos a una víctima, también es monitor en un gimnasio, donde imparte clases de body pump entre otras modalidades rítmicas.

Los dos varones, según ha podido saber este periódico, han borrado sus cuentas en redes sociales posiblemente para eliminar cualquier rastro de su estancia en Vigo.

Si bien los agentes tendrían prácticamente identificados e incluso localizados a los dos jóvenes, al cierre de esta edición todavía no se habían producido arrestos. ¿El motivo? Desde el Juzgado de Instrucción 8 de Vigo, que mantiene el secreto de las actuaciones, se ordenó otra serie de diligencias que no han trascendido y de cuyo resultado dependerían estas detenciones. Por lo que hasta que no sean autorizadas por el magistrado, no se procederá a los arrestos.

De esto se extrae que el juzgado quiere algo más que un reconocimiento como base para las detenciones, toda vez que una persona llegó a ingresar en prisión provisional por esta causa y excarcelado tan solo tres días después. Este varón continúa investigado en la causa, aunque todo apunta que se acabaría archivando contra él una vez se levante el secreto de sumario.