Seoane halla en París un Tintín que habla de Vigo

Cada vez que hablo con el poliédrico (y polideportivo, polifónico y polimórfico por los frentes que toca) Manuel Pedro Seoane me da una sorpresa o me cuenta algo nuevo. Una vez fue sobre su presidencia del Rápido de Bouzas (ahora ex), otra vez sobre creación del Club Marítimo de Vigo, otra sobre la organización de una gran regata por el Sil y el Miño, otra por la fundación de la Asociación Hermérica... Su afán coleccionista también me ha deparado no pocas sorpresas, y la última fue una joyita. Le acaba de llegar de París un ejemplar de 1960 de Tintín, revista líder mundial en aquellos años ¡en que se dedica una doble página a Vigo! Es una narración firmada por el arqueólogo submarino belga Robert Stenuit (escrita en francés, claro) de su experiencia en la ría de Vigo cuando en 1955 vino a buscar el tesoro de Rande y pasó aquí meses en búsqueda infructuosa. Seoane ya tiene otra pieza más para añadir a la variopinta colección de su Asociación Hermérico.

Tui, funeral por Estévez Piña Nunca olvidamos a Alberto Estévez Piña, del que este mes se cumple un año de su sonado fallecimiento y, tal es el afectivo recuerdo que se le tiene en Tui, que aún paran a su hijo Carlos a darle el pésame o contar alguna de sus muchas anécdotas. Claro, es que Piña era en Tui como Pedro Seoane en Vigo, un tipo de muy diversa actividad pero en una urbe más pequeña, y todo era aún más evidente. Fue delegado de FARO DE VIGO más de 20 años, desempeñó también su vida profesional como comerciante con dos tiendas, Bazar Alberto, ya de su padre, y Establecimientos Piña. Y, en mayor o menor medida, fue escritor e historiador, ilusionista, mentalista, filatélico, numismático y blibliógrafo, pintor artístico y coleccionista de arte... Y, eso sí, era sorprendente la memoria que tenía de su Tui del alma. Viene esto a cuento porque mañana sábado, 12, a las 10:45 en la Iglesia de San Francisco de Tui, se celebrará un funeral en su memoria. Y un maridaje en el Nagari Alberto Estévez Piña era todo lo dicho pero también un buen afinador gastronómico y por eso hoy le gustaría estar en el maridaje con vinos Marqués de Murrieta en el restaurante del hotel Nagari que dirige my dear Fátima Vázquez. Y es que lo que me cuenta Rocío Porto me pone los dientes largos: callos de bacalao con pochas estofadas y zamburiñas con aceite de trufa para el aperitivo mojado por un Capellanía; tartar de lomo de vaca con crema de mostaza, crujiente de queso Galmesán con brotes de luxe con un Pazo Barrantes; lomo de rape negro asado a la bilbaína con grelos de Santiago y berberechos con un vino La Contesse…. Bueno, no sigo que mi apetito desfallece pensando en ello.