Primer día ¿sin? mascarilla en exteriores: entre temerosos y liberados

Sí y no. El fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla al aire libre divide a los ciudadanos de Vigo. Es una realidad que se observa al poner un pie en la calle: hay quien no se la quita en todo su paseo –una gran parte de la población, por lo que se pudo ver ayer–, pero otros optan por subírsela al cruzarse con viandantes o, directamente, guardarla en el bolsillo o colgarla de la mano para ponérsela en caso de entrar en algún espacio interior o aglomeraciones.

La posibilidad de enseñar el rostro por la calle se permite desde el Gobierno central porque, como recoge el Real Decreto 115/2022, se dan las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejan, sin embargo, algunas personas prefieren ser más prudentes que la norma con el objetivo de evitar al máximo las opciones de contagiarse de COVID-19.

“La usaré porque me han disminuido las infecciones de garganta” Verónica Sánchez

Verónica Sánchez forma parte del grupo de continuistas. Sentada en una terraza de Velázquez Moreno, respondía ayer que, para ella, es “indiferente” que haya dejado de ser obligatorio portar cubrebocas al aire libre.

“Yo la seguiré usando porque me han disminuido muchísimo las infecciones de garganta, con lo cual, mato a dos pájaros de un tiro. Es más importante la obligatoriedad de la vacuna que la de ponerse mascarilla. Al fin y al cabo, nos hemos contagiado una gran parte de la población, debería normalizarse lo de ir sin mascarilla, pero, a la gente que tiene patologías respiratorias, le costará más dar el paso”, exponía.

Sentada a su lado, estaba Marta Grosio, que también seguirá llevando la mascarilla al aire libre. “Si consideran los expertos que es correcto, está bien, ellos saben más que yo. Yo, por hábito, la seguiré usando incluso cuando voy sola por la calle, al menos, de momento. Solo me la quito y me la quitaré para consumir. Veo que, por ahora, una gran parte de gente la lleva puesta todavía. Mi hija de 9 años quiere seguir usándola, cuando escuchó que iban a quitarlas, me dijo que quiere seguir llevándola”, apuntaba.

Mary Molero, que compartía mesa con ellas, también seguirá usando mascarilla. “Soy partidaria de lo que digan los expertos, pero la seguiré usando, ya que operaron a mi hijo del corazón y me preocupa. Ahora, él está bien, pero prefiero maximizar las precauciones, ayuda muchísimo a que no te contagies”, indicaba antes de añadir que su hija mayor “quiere seguir llevándola”, pero el pequeño ya no.

Entre los que se despiden de la mascarilla, está Úrsula Fernández. Considera que es una decisión “supercorrecta”. Llevaba tiempo esperando esta noticia. “La mayoría de los ciudadanos estamos vacunados y los que no lo están, es su responsabilidad. Llevamos ya dos años con esta situación pandémica, es hora de poder respirar como siempre. Deseo que también se pueda eliminar su obligatoriedad en espacios interiores, porque, a largo plazo, puede que sea perjudicial para nuestra salud llevar tanto tiempo la mascarilla”, exponía ayer, día en el que ya pudo caminar sin cubrebocas.

“Me la quitaré, pero, si hay gente muy cerca, me la volveré a colocar” Uxía Ramos

También se la quitará Uxía Ramos, aunque deja claro que se la pondrá si hay aglomeraciones o coincide con gente a menos de metro y medio. “Si estoy parada en un paso de peatones con gente cerca, me la colocaré por mí y por los que se puedan sentir incómodos si no la llevara”, explicaba, a la vez que opinaba que el fin a su obligatoriedad en exteriores “debería haber llegado antes”. “Sí está bien en interiores, no parece muy eficaz llevarla en exteriores, pero entiendo que no es fácil legislar a gusto de todos”, concluía.

Roberto Iglesias, que disfrutaba ayer en una terraza de la Praza da Constitución, apuntaba que no se pondrá cubrebocas en exteriores. “La mayoría de los científicos asegura que, al aire libre, no sirve para nada, por eso me la quitaré, a no ser que haya aglomeraciones. En espacios interiores, la dejaría como obligatoria, por supuesto. Que haya sido obligatorio llevar cubrebocas en la calle es perjudicial porque se le resta valor a la importancia que tiene realmente en los sitios en los que sí hace falta. Incluso creo que, al aire libre, nunca tendría que haber sido obligatorio llevar mascarilla. Eso sí: las vacunas, siempre”, apostillaba.

“Ya no la llevaba antes; ahora, ya no me mirarán raro por la calle” Guillermo lago

Reflexión similar hacía Guillermo Lago, que paseaba por Príncipe sin mascarilla. “No la llevaba antes, sí estoy vacunado. Estoy cansado ya: trabajo de cara al público y me paso todo el día con la mascarilla puesta. Ahora, no tendré que ir con tanta tensión cuando voy sin mascarilla, había gente que me miraba raro”, comentaba.

Se deben seguir usando en citas multitudinarias si no hay distancias

La obligatoriedad de portar cubrebocas sí se mantiene en eventos multitudinarios que se desarrollan en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie o, si están sentados, cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre personas o grupos de convivientes. También en los medios de transporte público, especificándose que esto incluye andenes y estaciones de viajeros y teleféricos. Además, esta medida de control no farmacológico se mantiene en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.