Porque las Islas Cíes no es solo Rodas. Y es que no hay faro, punta o arenal que no enamore a propios o foráneos. El último en caer en sus redes ha sido el diario The Times y el responsable no es otro que la playa de Figueras.

El diario británico acaba de publicar un listado con las 19 mejores playas de España. Y, una vez más, las Cíes se cuelan en el artículo. Pero esta vez el afamado arenal de Rodas no es el protagonista. En esta ocasión la mención se la lleva el arenal nudista de Figueras, de fina arena blanca y aguas cristalinas, que se cuela en 4º posición. De ella destaca que “está escondida en un entorno mágico, con rocas que colindan con la cala y bosques que descienden de puntillas hacia el mar. La playa es impresionante, con arenas blancas como la nieve que crujen al caminar y agua azul caribeña”, se destaca en el artículo. El periódico británico ofrece también recomendaciones para visitar el archipiélago vigués. “Las Cíes se visitan mejor en septiembre u octubre, cuando las multitudes de las vacaciones han disminuido y el Atlántico está más cálido. Tome el ferri Mar de Ons desde el puerto de Vigo. Una vez desembarcado, siga el camino hacia la derecha, desviándose en la señal de Praia de Figueiras”, informan en el diario. Otras de las playas que gozan del reconocimiento de The Times son Barayo (Asturias), Playa de Castilla (Costa de la Luz), Cala Pedrosa (Costa Brava), Platja Illetes (Formentera) o Playa de los Genoveses (Cabo de Gata), entre otras. Más reconocimientos Hace escasas semanas, era el prestigioso The New York Times el que destacaba el archipiélago vigués como uno de los mejores destinos del mundo. “Una floreciente reserva natural, vida marina rebosante y robustas colonias de aves marinas” son algunos de los puntos fuertes que destacaron. Además, advertían del límite de visitantes a las islas para preservar este “exuberante archipiélago”. Porque en Cíes no todo vale, a fin de conservar el entorno y prácticas permitidas en entorno similares están prohibidas en el paraíso gallego.