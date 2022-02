¿Por qué 656 de los primeros 2.250 niños convocados para la segunda dosis de la vacuna no se la han puesto?

El área sanitaria de Vigo está en pleno proceso de administración de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID a los niños de entre nueve y once años para completar la inmunización de este grupo de edad. Comenzó el pasado miércoles por la tarde en el Ifevi, cuando estaban convocados un total de 2.535 niños de la ciudad y los municipios del entorno. Según apunta María Amosa, una de las enfermeras encargadas de la coordinación del proceso de vacunación en el entorno ferial, 656 de ellos no se inyectaron el fármaco. Es decir, el volumen de participación estuvo en el 74%. Teniendo en cuenta que era la segunda dosis, se trata de un porcentaje sensiblemente bajo. Pero hay varias explicaciones. La principal, es que muchos de los niños a los que les correspondería ahora el segundo pinchazo han pasado recientemente la enfermedad, por lo que es necesario dejar pasar ocho semanas para la vacuna.

“Hay que tener en cuenta que ahora con dar positivo en un test de antígenos comprado en la farmacia ya se considera que una persona está contagiada, por lo que hay padres que no llaman al Sergas para informar que su hijo es positivo y por eso son llamados a la vacuna, porque no consta en el sistema”, explica María Amosa. No obstante, hay que recordar que a la llegada al Ifevi, la enfermera encargada de la inyección realiza un cuestionario previo para confirmar si la persona que va a recibir la vacuna pasó el coronavirus recientemente, y así se descarta un buen número de personas, que se volverán a citar más adelante cuando puedan vacunarse. Es lo que ha sucedido con esa primera jornada para completar la inmunización de los niños de entre 9 y 11 años y lo que justifica que muchos de ellos no se hayan puesto esa segunda dosis. Otra de las razones es que hubo padres que no pudieron llevarlos por temas de conciliación laboral.

Hay que recordar sin embargo que en el Ifevi en la actualidad hay entrada libre, es decir, pueden acudir todas aquellas personas que por los motivos que sean no pudieron ir cuando fueron convocados y les atenderán, tanto si es para la dosis de refuerzo como si es para la primera. Por tanto, aquellos padres que no pueden llevar estos días a sus hijos a la hora citada pueden acudir cuando puedan y los niños serán vacunados (siempre que no hayan estado contagiados en las últimas ocho semanas).

Rezagados

Además, al recinto ferial continúan acudiendo a diario personas que no se habían puesto hasta ahora la vacuna y ahora deciden hacerlo. En la mayoría de casos, sin embargo, no por motivos sanitarios, sino que únicamente para conseguir el certificado COVID que les exigen para volar a un determinado país y también para entrar en locales de ocio nocturno, restaurantes, cafeterías o gimnasios. Entre ellos, obviamente, muchos negacionistas que no creen siquiera que haya una pandemia pero que necesitan el mencionado certificado para poder entrar en distintos locales y hacer vida normal.

El área de Vigo lidera la caída de casos activos en toda Galicia

El área sanitaria de Vigo continúa frenando la sexta ola de la pandemia y en la última jornada lideró la caída de casos activos con coronavirus en toda la comunidad gallega. Concretamente, el mayor volumen de curaciones respecto al de nuevos contagios es lo que ha permitido que los pacientes que están pasando la enfermedad se hayan reducido en 327, cayendo hasta los 11.834. En cuanto a la presión asistencial, hay siete enfermos con COVID menos ingresados en los hospitales de la ciudad, gracias a la caída de las hospitalizaciones en planta. En la UCI, según los últimos datos, hay nueve personas ingresadas.