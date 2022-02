Puede ser cuestión de horas. Agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Vigo se han trasladado en los últimas días hasta las dependencias de la Policía Nacional de Ourense para trabajar en la detención de los autores de la brutal paliza a dos jóvenes de 20 y 21 años en plena calle en el centro de la ciudad hace ya once días. A última hora de ayer todavía no se había procedido al arresto de los dos supuestos agresores, si bien la tarea de identificación estaba muy avanzada y se espera que haga efectiva a lo largo de la jornada de hoy.

Los agentes de Vigo están trabajando apoyados por los policías nacionales de Ourense en el reconocimiento de estas personas así como sus antecedentes y episodios violentos anteriores. Y es que fue tal la dureza del ataque que uno de los jóvenes terminó semiinconsciente y el otro completamente ensangrentado, necesitando por supuesto su ingreso en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

Las pruebas clave con la que cuentan los agentes son, sin duda, los vídeos que inmortalizaron la paliza. Tanto para bien, como para mal –se llegó a detener a una persona que finalmente fue excarcelada–, estas grabaciones permitieron a la Policía Nacional abrir una nueva línea de investigación que contaría ya con nombres y apellidos. Estas diligencias ampliatorias certificaron no solo que el primer arrestado no se correspondería con el de los vídeos –uno de los heridos lo señaló al principio “con ciertas dudas” y un testigo con “absoluta certeza”–, sino que reforzaron una de las primeras hipótesis: que los agresores no eran de la ciudad y habían llegado el fin de semana para disfrutar de una noche de fiesta.

En cuanto a su recorrido judicial continúa el mutismo al encontrarse la causa bajo secreto de sumario. A día de ayer, el Juzgado de Instrucción 8 en funciones de guardia en el momento de los hechos, todavía no había archivado las actuaciones contra el único detenido por el caso hasta el momento, que seguía investigado por la presunta autoría de un delito de lesiones y otro de tentativa de homicidio.

El joven se declaró inocente. El pasado jueves ante la jueza declaró que la madrugada de la agresión él estaba en casa con su novia, a varios kilómetros de distancia. No se reconoció por tanto en el vídeo grabado por un vecino como el individuo que persigue y golpea al joven que sufrió las heridas más graves. Insistió en las diferencias físicas entre él y el varón de las imágenes y alegó además que tiene un visible tatuaje en un tobillo que no se veía en las imágenes. Fuentes próximas a él indicaron que tampoco tenía en sus manos, en sus nudillos, signos de que hubiera agredido a nadie a puñetazos. El investigado accedió voluntariamente al ADN y a que se analizase su teléfono móvil.

En declaraciones a FARO recordaba la dureza de sus tres días en el penal de A Lama. “ Los dos días en el calabozo y los casi tres en prisión siendo inocente fueron los peores de mi vida”, afirmó el joven. Este vigués cree que los agentes llegaron hasta él por un “bulo” que se formó en las redes sociales.