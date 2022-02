El libro abierto de la vida de un religioso: Atilano Alaiz

“El libro abierto de mi vida”. Ese es el título del libro que el religioso Atilano Alaiz me envió desde su actual retiro en la Residencia de los Claretianos en León. Alaiz, que estuvo decenas de años en Vigo en la parroquia del Corazón de María, escribió este librillo, por el tamaño, no por el contenido, con intención autobiográfica. Lo leí de un tirón y no es en realidad una biografía clásica sino que aporta extractos de su vida que culmina con unas cuantas páginas dedicadas a su espiritualidad, de más carga (o descarga) pastoral. Su nacimiento en 1932 en el pueblo leonés de Villavente de la Sobarriba entre otros nueve hermanos, su etapa en el seminario, su ordenación sacerdotal, su misión en Uruguay, la vuelta a España, su larga autoría de unos 50 libros... Ahora que estamos en tiempos en que parece querer reducirse a la Iglesia a un estándar de casos de abuso sexual, sustituyendo a la parte por el todo, en tiempos en que la fe se considera una antigualla y Dios ha sido sustituido por el consumo en grandes almacenes, maravilla leer a un religioso que ha conseguido mantener la fe viva en sus 65 años de sacerdocio con una alegría infinita y un sentido de servicio a los demás. Un hombre que reconoce que la vida son luces y sombras pero tienen que ganar siempre las luces.

Un guardia civil de novela Acabo de recibir y leer el libro de un religioso y debe estar a punto de llegarme el de un amigo vigués guardia civil destinado en Cangas, creo que en la Agrupación de Tráfico, padre reciente. Ramón Otero acaba de publicar una novela, esta vez de forma independiente, pues el mundo editorial no tiene según él excesiva actividad, y ha tenido malas experiencias con editoriales convencionales que no pagan e incumplen contratos. “Magna”, que sigue a “Coma”, está ambientada plenamente en Vigo. Por una parte en la actualidad, cuando se produce un hallazgo arqueológico inesperado. Por otro, la novela se desarrolla en su mayor parte en el siglo II d.C. Otero aprovecha el poco tiempo que le deja su trabajo y paternidad para su gran pasión: escribir y bien. Y un debate sobre el Camino Digo yo si a Ramón Otero, que anda en Tráfico, le mandaran un día a vigilar el camino portugués a Santiago. Dígolo porque hay polémica con las vías del Camino, que si por aquí o por allá. Como se entere López-Chaves... Y es que, a la vista de la información aparecida de que el Camino Portugués de la Costa al llegar a Caminha se desvía por Vilanova de Cerveira y Valenca para entrar en Galicia por Tui, la Asociación de Amigos de los Pazos ha hecho un correctivo: Señores, dicho Camino tiene su prolongación en Galicia por A Guarda, Oia, Baiona, Nigrán y Vigo, y eso es lo oficial. “No se pasen”, vino a decir.