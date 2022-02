Vigo recuperará los vuelos internacionales a partir del próximo mes de noviembre. Así lo acaba de garantizar el alcalde, Abel Caballero, quien avanzó que el concurso de nuevas rutas de Peinador, saldrá en las próximas semanas y comenzarán a operarse a finales de este año. Ryanair es una de las principales candidatas.

Como avanzó este periódico y confirmó hoy Caballero, habrá conexión con Londres y Bruselas. A mayores, se fijará en el contrato una tercera ruta internacional que podría a elección de las aerolíneas que presenten ofertas: Düsseldorf, Ámsterdam o Dublín. El regidor olívico aseguró también que París también está en el punto de mira, aunque no formará parte de este convenio y se intentará recuperar más adelante.

Caballero precisó que el contrato comenzará en noviembre de 2022 y se alargará hasta diciembre de 2025. No precisó, sin embargo, si las tres nuevas rutas internacionales arrancarán ya en noviembre de 2022 o si solo un o dos de ellas. "Queremos seguir consolidando el aeropuerto y seguir sacando líneas internacionales", subrayó el regidor olívico.

Nacionales

Preguntado sobre si el nuevo concurso incluirá destinos nacionales, Caballero lo descartó. "Ya tenemos 14 rutas y no se me ocurre cuál otra podemos tener", dijo. Por el momento no cifró el importe de la licitación de este nuevo contrato.

El alcalde volvió además a cargar contra la Xunta de Galicia. "La Xunta y Feijóo potencian y apoyan a las compañías que vuelan a Santiago y ni un solo céntimo al aeropuerto de Vigo. Les pagan a través de Turgalicia. Es la misma canción de siempre", aseguró.

De Dusseldorf y Ámsterdam destacó su importancia como hubs y de Dublín, que ya hubo una experiencia previa con buenas cifras de demanda. En este último caso, fue precisamente Ryanair la que operó esta conexión durante tres años en Peinador.