La oposición que forjó un noviazgo

A Tatiana Lima Pereira y Javier Lapeña Azurmendi les unió su vocación de ser jueces. Se conocieron mientras preparaban la oposición. En Ourense, a donde iban dos veces a la semana ella desde su Vigo natal y él desde Monforte de Lemos al tener allí a su preparador, comenzaron su noviazgo en 2015. Y pese a la distancia y las horas diarias de estudio, la relación no hizo más que consolidarse. “Dicen que a un opositor solo lo entiende otro opositor, porque estás en la misma situación vital”, afirman. Y en su caso esta máxima se cumplió porque hoy, tras superar la dura oposición y hacer el curso en la Escuela Judicial de Barcelona, comparten vida y profesión en la urbe olívica. Ambos comenzaron sus prácticas tuteladas en los juzgados vigueses en diciembre. Una experiencia que califican de “muy satisfactoria”. Tanto que es aquí donde querrían acabar ejerciendo cuando ya sean jueces de pleno derecho: “No sabemos dónde nos tocarán nuestras primeras plazas, probablemente en Cataluña; pero nuestro objetivo es volver a Galicia y Vigo nos gusta especialmente, es una ciudad con muchas posibilidades”.

Tatiana “siempre” supo que quería ser jueza. “Me gusta el Derecho, es lo que rige la vida”, reflexiona esta joven de 30 años que ha comenzado su período de prácticas en el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo bajo la supervisión del magistrado Juan Carlos Carballal. Javier, de 34 años, se forma en el de Primera Instancia número 3, cuyo titular es Roberto de la Cruz. “Yo también tenía bastante claro que quería dedicarme a esto”, asevera.

Ambos se confiesan “encantados” con sus tutores y el resto del personal de los primeros juzgados en los que están acercándose a la realidad de su profesión. Se sienten “arropados” y a la vez con “libertad” para coger destreza en un trabajo de tanta “responsabilidad” como es impartir justicia: “Estamos cogiendo una base sólida”. Hasta el 30 de junio recorrerán tribunales de distintas jurisdicciones. Y en julio llegará la última fase de su formación, ya sin supervisión, ejerciendo como jueces sustitutos o refuerzo allí donde sean destinados. Pedirán Vigo.

En Ourense

Las vidas de estos jóvenes se cruzaron en Ourense. Allí, en la ciudad en la que sacaron la carrera de Derecho, tenían a su preparador para la oposición, el magistrado Fernando Alañón. “Yo iba a cantar los temas con una compañera y a Javier le tocaba después”, recuerda Tatiana. Un día quedaron para “tomar un café” y así, poco a poco, se fue fraguando una relación que comenzó el 21 de febrero de 2015. Pronto celebrarán su séptimo aniversario.

Ese noviazgo empezó cuando ambos debían de dedicar horas y horas de estudio diarias para lograr su meta de ser jueces, ella en Vigo y él en Monforte. Pero buscaron la manera de estar juntos sin descuidar su preparación. Por supuesto se veían cuando iban al preparador a Ourense –los lunes y los jueves por la tarde–. También el día semanal de descanso. Y, cuando la disciplina de estudio lo permitía, hacían “escapadas” juntos. Londres, Oporto o Milán fueron algunos viajes.

Y en 2020, año en que irrumpió el COVID, aprobaron la oposición. “Cuando escuché ‘está usted aprobado’ lo que pensé fue ‘ya se terminó’; me sentí liberado”, describe Javier. “Yo me quedé en shock”, dice Tatiana. Superar la oposición no solo les permitió cumplir su vocación. También pasar más tiempo juntos. Primero en Barcelona y ahora en Vigo, donde conviven y cumplen su sueño de ser jueces.

Los años de estudio: “No hay que vivir en una burbuja, lo mejor es tomárselo como un trabajo”

La oposición a juez tiene fama de dura. Y lo es. Superar las 100 preguntas del test y los dos exámenes orales se traduce en años de preparación previa. “Lo peor de la oposición es la incertidumbre, porque estudias, te esfuerzas, renuncias a muchas cosas... y puede que no llegues a buen puerto; en todo caso yo estaba convencido de que con estudio, y con la pizca de suerte necesaria, antes o después la sacaría adelante”, afirma Javier. Afortunadamente, así fue en su caso y en el de Tatiana. ¿Cómo se preparan unos exámenes tan exigentes? “Al principio no descansaba ningún día, pero me di cuenta de que parando un día a la semana rendía igual o más”, cuenta este juez en prácticas. Así que estudiaba seis días a la semana, entre ocho y diez horas por jornada. “Y el día que descansaba me venía a Vigo a ver a Tatiana”, afirma. Ella llevaba una rutina similar: “Es cierto que tienes tu vida como en stand by; ves como tus amigos y amigas hacen sus planes y tu estás entre cuatro paredes y libros, pero mereció la pena”. En todo caso, coinciden, durante sus años de estudio en ningún momento quisieron vivir “en una burbuja”. “No puedes convertirte en un ermitaño, hay que mantener el contacto con la gente porque la vida sigue”, afirman. “Lo mejor es organizarse, planificarse y tomárselo como un trabajo”, resume Javier. “Desayunar leyendo las noticias, ir a sacar el perro a la noche... son actividades que se pueden seguir haciendo y que te ayudan”, dice él. “A mí lo que me salvó fue hacer deporte: ir a andar, a correr...”, añade ella.

Juicios y borradores

Ahora, realizando ya prácticas tuteladas, ambos están conociendo in situ lo que es impartir justicia. Javier ha empezado en la jurisdicción civil, en una sala de Primera Instancia. Con supervisión, dirige juicios. Y aunque aún no puede firmar sentencias, ya hace borradores de resoluciones: “Estoy encantado y aprendiendo mucho”. En todo caso, su vocación es ser juez instructor: “Me interesan especialmente los casos de blanqueo y narcotráfico”. Tatiana, mientras, arrancó su formación precisamente en un juzgado de Instrucción. “Y me está gustando mucho; pensaba que en la jurisdicción penal casi todo giraba en torno a si hay o no pruebas, pero no, existe mucho debate jurídico”, concluye.