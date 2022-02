Mariano Marcos, queimador, poeta y dibujante, que se fue

¡Qué difícil ver marchar a un hombre tan poco gris, tan lleno de amor por la vida! Eso pasó anteayer con Mariano Marcos Abalo, al que ayer le dedicamos espacio en FARO pero se me hace difícil no reiterarlo aquí, en esta sección a la que estaba tan vinculado y que fue tan de su lectura cotidiana. Perdimos al autor del exconxuro da queimada, a un poeta, a un dibujante gráfico... pero sobre todo a un tipo jovial, amigable, siempre sonriente y nunca inactivo. Conservo dos cartas manuscritas por él que me envió a principios una y a finales de diciembre otra que resumían su vida en Coruxo, a donde se habían trasladado hace cuatro años dejando el Calvario de sus amores, a casa de su hija Gloria Abalo y de su yerno Francisco Javier Ramos , porque la salud de su mujer, Gloria Pereira, había empeorado y precisaba atención continua. En una de esas cartas escritas a mano me decía que, sintiéndose afectivamente cubierto, también se sentía “desterrado”, exiliado de su ambiente en el barrio de O Calvario. y que en su retiro, no dejaba inactiva a su mente y seguía haciendo poesías, dibujos, yendo al Centro Cultural de Coruxo... “Cumplo 85 jóvenes años el 10 de enero si llego allá”, me escribió. Y llegó pero le tocó despedirse un mes más tarde. Adiós a un amigo.

La expo de un gran orfebre A Mariano Marcos le hubiera gustado recorrer hace unos 15 días conmigo y con Eduardo Álvarez Blanco como insuperable guía, la exposición sobre orfebrería abierta en la Escola de Artes e Oficios. Digo guía insuperable porque precisamente se titula la misma Eduardo A. Blanco y la orfebrería en la Escola Municipal de Artes e Oficios, puesto que a él y a su memoria se le dedica. Y es que, tras Mareque, que fue el primer maestro desde 1946 de esta especialidad allí, fue él su continuador desde 1974 hasta 2015. Recorrí con él vitrinas con tallas del más diverso signo suyas o de alumnos, brazaletes de plata, oro y turquesas, boquillas, bolígrafos, abrecartas, sortijas, esculturas, bastones... piezas cinceladas en plata, dibujos, esmaltes... Grandes trabajos orfebres de Vigo. Y el arte urbana, a debate Y que me cuenta Emilio F. Zunzunegui, Magis para los colegas, que ese Ateneo Atlántico de Vigo en el que él milita y preside Anxo Cabada, ofrece hoy un debate sobre arte urbana. ¡Qué interesante, vive Dios! La baionesa Lula Goce, que anda por el mundo devolviendo la alegría con sus dibujos a grandes fachadas tristes, será la moderadora de este acto organizado en los multicines Norte. Y es que previamente visualizaremos una peli documental sobre Banksy, “Exit through the gift shop”. Las entradas están a la venta en las páginas del mismo cine.